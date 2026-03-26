KTM 890 Adventure R Rally: Hochwertiges Fahrwerk für Eilreisende

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
Weiterlesen
Werbung
Während die KTM 890 Adventure R den Maßstab für OffroadReiseperformance setzt – dieser Meinung ist zumindest die Kommunikationsabteilung von KTM - richtet sich die KTM 890 Adventure R Rally an Fahrer, die Fahrwerksperformance auf FactoryLevel, RallyeErgonomie und kompromisslose Hardware wollen. Diese anspruchsvollen Fahrer will KTM mit der Rally-Version zufrieden stellen.
Werbung
Werbung
Abgeleitet von den WP-Werksteilen namens Factory Racing bieten die Federelemente der Rally echte Renntechnologie – keine straßenspezifisch adaptierte Hardware. Selbstverständlich sind an der Rally-Version Speichenräder mit 21 und 18 Zoll verbaut. Die WP Pro Components bieten kompromisslose Offroad-Performance für das Adventure-Segment. Eine leichtgewichtige WP XPLOR PRO 7548 Gabel mit Cone Valve Technologie und ein Federbein WP XPLOR PRO 6746 sind verbaut, selbstverständlich einstellbar. Das Fahrwerk bietet 270 mm Federweg und außergewöhnliche Dämpfungsperformance für den Einsatz im härtesten Terrain. WP will mit diesen Fahrwerkskomponenten überragendes FrontendFeedback, hohe Durchschlagsreserven und kontrolliertes Fahrgefühl bei hohem Tempo mit erstklassigem Komfort kombinieren, und das auch bei voller Beladung oder mit Sozius. Durch den reichlich bemessenen Federweg steigt die Sitzhöhe auf 910 mm.
Der Antrieb kommt von einem kompakten Reihenzweizylinder mit 889 ccm mit 106 PS und 100 Nm Drehmoment bei 6.500/min. Die Elektronik mit Rallye-Fokus verfügt über ein Offroad-ABS, mehrere Fahrmodi inklusive Rally Mode, Traktionskontrolle und Motor-Schleppmomentregelung, gesteuert über ein 5ZollTFTDisplay, das mit Connectivity Unit und TurnbyTurn+ Navigation aufwartet.
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
Weiterlesen
Optisch setzt das 2026er-Modell ein unmissverständliches Statement. Das Design ist inspiriert von der Lackierung des Red Bull KTM Factory Racing-Teams. Serienmässig ist ein Titan-Schalldämpfer von Akrapovic verbaut. Auf die 890 Adventute R Rally gewährt KTM bis zu vier Jahre Garantie, sofern alle Services gemäß Serviceplan bei autorisierten KTMPartnern durchgeführt werden. Der tief heruntergezogene Tank fasst 20 Liter, das Gewicht vollgetankt wird mit 215 kg angegeben Für ermüdungsfreies, kontrollierten Fahren im Gelände sind breite, gezackte Fussrasten und eine flache, einteilige Sitzbank verbaut. Das alles liefert KTM gegen eine Kompensation von 21.990 € (Schweiz Fr. 22.090.-, Österreich 23.899 €).
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach