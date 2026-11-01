KTM: Konzernmutter Bajaj Auto mit Rekord – wichtiger Termin am 3. November

KTM konnte mit dem Sprint-Sieg von Pedro Acosta (Red Bull KTM) in Malaysia einen weiteren Erfolgsbaustein legen. In den Bilanzen sieht es wie berichtet ebenfalls wieder gut aus. Zuletzt sorgte zudem der Geschäftsbericht der Konzernmutter Bajaj für Aufsehen an den Börsen. Die Inder konnten für die Bajaj Auto einen Rekord für das zweite Quartal 2026 vermelden – und zwar was die Zahlen bei Umsatz, EBITDA und Nettogewinn betrifft.

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Es war bereits das fünfte Rekordquartal in Folge. Die Erlöse erhöhten sich demnach um 34 Prozent auf einen Wert von etwa 1,9 Milliarden Euro. Der Nettogewinn nach Steuern kletterte um 35 Prozent auf 316,5 Millionen Euro. Beachtlich ist auch der Anstieg der Exportquote um satte 41 Prozent.

Das Gesamtabsatzvolumen stieg auf 1.500.000 Einheiten (15 Lakh). Eine robuste Nachfrage im Segment der Premium-Motorräder und E-Scooter sowie das starke Exportgeschäft trugen dazu bei. Auch der neue E-Scooter der Marke Chetak erreichte mit dem Quartal gesamt die Millionenmarke und liefert im Konzern mittlerweile einen positiven Margenbetrag. Die Aktie der Bajaj Motor hat nach der Verkündung um 3,2 Prozent zugelegt, befindet sich aber noch unter dem 52-Wochen-Höchststand von 12.470 Dollar.

Der nächste wichtige Termin: Für den 3. November wird der KTM-Bericht über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet. Der 3. November ist bei KTM auch in Sachen Produkte eine wichtiger Termin – an diesem Tag wird bei den Orangen die Pressekonferenz auf der EICMA-Motorradmesse auf dem Messegelände in Mailand abgehalten.

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Fakt ist: KTM ist nach dem Fiasko im Jahr 2024 zuletzt über dem Markt gewachsen. Der Umsatz der Bajaj Mobility Gruppe ist 2026 wie berichtet im ersten Halbjahr um 65 Prozent auf 701,4 Millionen Euro gestiegen. Der Motorradabsatz erhöhte sich um 92 Prozent auf 89.004 Einheiten (KTM, Husqvarna, GASGAS).