KTM frischt seine Enduros auf: Mehr Farbe und Garantie fürs neue Modelljahr

Gerade fünf Tage ist es her, dass Manuel Lettenbichler beim Red Bull Erzbergrodeo seinen fünften Sieg in Serie einfahren konnte. Er tat dies auf einer KTM 300 EXC, vor seinem Markenkollegen Trystan Hart. Passend zum Anlass präsentieren die Mattighofener dieser Tage das Modelljahr 2027 ihrer Enduro-Reihen EXC und EXC-F. Vor anderthalb Monaten hatte KTM auch den neuen Jahrgang seiner Motocross-Maschinen gezeigt. Wie bei diesen gilt auch für die Enduros, ganz gleich, ob es sich um ein 2- oder 4-Takt-Modell handelt, eine Herstellergarantie von einem Jahr. Voraussetzung ist, dass Service- und Wartungsarbeiten gemäß den Herstellervorgaben bei autorisierten KTM-Händlern durchgeführt werden.

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2027 KTM 500 EXC-F Foto: KTM 2027 KTM 500 EXC-F © KTM

Abseits der Garantieleistung sind die markantesten Neuerungen, wie auch bei den Motocross-Schwestern, aufgefrischte Grafikdesigns. Damit setzen die Österreicher technisch zunächst auf Bewährtes. Das gilt sowohl für die siegreiche 2-Takterin 300 EXC, über die 4-Takter 250, 350 und 450 EXC-F bis hinauf zum Topmodell 500 EXC-F. Die 300 EXC setzt damit, wie auch die XC-Familie, weiterhin auf das «Throttle Body Injection» genannte Einspritzsystem, dem die Österreicher die Sicherstellung von «konstanter Kraftstoffversorgung, direktem Ansprechverhalten und gleichmäßiger Leistungsentfaltung» zuschreiben.

Auch die 4-Taktmodelle 250, 350, 450 und 500 EXC-F setzen auf Bewährtes wie einen auf Längssteifigkeit ausgelegten Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen mit geschmiedeter Lenkkopfverbindung, den zweiteiligen Heckrahmen aus Polyamid und verstärktem Aluminium und den transparenten Tank. Haus- und Hoflieferant WP liefert, wie gehabt, Gabel sowie Feder- und Dämpfereinheiten. Bestellbar sind die Modelle ab sofort.

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2027 KTM EXC Familie Foto: KTM 2027 KTM EXC Familie © KTM