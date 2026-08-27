KTM legt erfreuliche Zahlen vor: Halbjahresprognose wurde sogar übertroffen

Positive Nachrichten kommen aus der mit Spannung erwarteten offiziellen Erklärung zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 bei Motorradhersteller KTM. Die nunmehrige Bajaj Mobility AG setzte die operative Erholung im ersten Halbjahr 2026 fort und erreichte gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine deutliche Verbesserung der wesentlichen Finanzkennzahlen.

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Der Konzernumsatz erhöhte sich demnach um 65,0 Prozent auf 701,4 Millionen Euro – 370 Millionen davon wurden im zweiten Quartal eingefahren. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 hat KTM einen Umsatz von 425,2 Millionen erzielt. Der Motorradumsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS stieg um 109,1 Prozent auf 579,6 Millionen Euro. Der Motorrad-Absatz stieg um 91,9 Prozent auf 89.004 Einheiten. 48.672 wurden im zweiten Quartal 2026 abgesetzt, im Vergleichszeitraum 2025 waren es 28.741 Stück.

Hinzu kommt: In Indien wurden 58.568 Motorräder direkt durch die Mutter Bajaj Auto Ltd. verkauft. In Summe wurden somit im ersten Halbjahr weltweit 147.572 Motorräder vertrieben. Das EBITDA (Gewinn vor Steuern) verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 37,6 Millionen Euro. Im Vorjahr war es noch ein Minus von 183 Millionen – damals wurde jedoch der Insolvenzgewinn am Ende gegengerechnet. Das EBIT verbesserte sich im Halbjahr 1 des Jahres 2026 auf ein Minus von 24,8 Millionen, nachdem es 2025 noch bei einem Minus von 256,3 Millionen gelegen hatte.

EBIT wieder in der Gewinnzone

Die EBITDA-Marge belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 5,4 Prozent. Im zweiten Quartal 2026 wurde ein EBITDA von 32 Millionen Euro ausgewiesen, womit sich die Marge auf 8,7 Prozent verbesserte. Wichtig: Das EBIT wanderte in die Gewinnzone und verbesserte sich im zweiten Quartal 2026 um 166 Millionen Euro von einem Minus von 164,7 Millionen auf ein Plus von 1,3 Millionen und ist damit erstmals seit Abschluss der insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahren wieder positiv.

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Der Free Cashflow verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf ein Minus von 22,1 Millionen Euro, nachdem es 2025 noch ein Minus von 38,5 Millionen war. Das Eigenkapital beträgt aktuell 339,9 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote 21,5 Prozent. Die weltweiten Lagerbestände an Motorrädern der Gruppe und der Händler wurden seit Jahresbeginn in Summe um 10.190 Stück reduziert und auf ein stabiles Niveau gebracht. Zudem stärkte die Refinanzierung der 100-prozentigen Tochtergesellschaft KTM AG mit über 550 Millionen Euro die finanzielle Grundlage der Gruppe und senkte im zweiten Quartal die laufende Zinslast.