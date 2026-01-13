Weiter zum Inhalt
KTM erweitert Vorstand mit «BMW-Mann» Stephan Reiff
Der Motorradhersteller KTM erweitert seinen Vorstand um einen erfahrenen Mann von BMW Motorrad. Stephan Reiff wird ab 1. April für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich sein.
Produkte
Ab 1. April 2026 neu im KTM-Vorstand: Stephan Reiff© KTM AG
KTM ist nach der mehrheitlichen Übernahme durch den indischen Partner Bajaj wieder am aufsteigenden Ast. Die Mattighofener haben zudem bei der Rallye Dakar und bei der US-Supercross-Meisterschaft einen Start nach Maß ins neue Jahr hingelegt. Jetzt wird auch hinter den Kulissen wieder eine Adaption vorgenommen. Wie Anfang der Woche bekannt gegeben wurde, wird Stephan Reiff mit 1. April bei der KTM AG die Position des Chief Commercial Officer übernehmen.
Reiff wird damit bei KTM für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Brand Strategy, Händlernetz und Aftersales zuständig sein. Reiff verantwortet bei BMW Motorrad seit 2022 als Vice President Customer, Brand & Sales weltweit die Abteilungen Vertrieb, Marketing und Aftersales. «Mit Stephan Reiff gewinnen wir eine außergewöhnlich erfahrene und strategisch starke Führungspersönlichkeit für Vertrieb und Marketing. Seine internationale Expertise, sein tiefes Branchenwissen und seine nachweislichen Erfolge im Premium-Zweiradsegment stärken unsere Position», wird KTM-Vorstandschef Gottfried Neumeister in einer Aussendung zitiert. Stephan Reiff hat seine Karriere bei BMW in München im Jahr 1997 gestartet und gilt als ein erfahrener Vertriebs- und Produktexperte. Reiff war in diversen Leitungspositionen bei BMW und MINI unter anderem in der Vertriebssteuerung, Produkt- und Preisplanung sowie im Aftersales tätig. Von 2015 bis 2019 war er auch als Leiter der Sparte Aftersales bei BMW North America für die Entwicklung des Servicegeschäfts verantwortlich.
Zur Erinnerung: Vor etwa einem Jahr, als es bei KTM um einen geeigneten Investor ging, gab es Übernahmegerüchte durch BMW. Damals waren auch bereits hochrangige Manager in Mattighofen vorstellig geworden. Fakt ist: Der Vorstand von KTM wird durch den Zugang von Reiff damit künftig aus vier Personen bestehen. Neben CEO Gottfried Neumeister ist dies die Finanzchefin Petra Preining. Dazu kommt die für die Bereiche Personal und Recht zuständige Verena Schneglberger-Grossmann und eben nun auch Stephan Reiff.
Übrigens: Die KTM-Mutter heißt nun nicht mehr Pierer Mobility AG, sondern Bajaj Mobility AG. Die in der außerordentlichen Hauptversammlung im November 2025 fixierte Änderung des Firmenwortlauts ist seit Dienstag im Firmenbuch eingetragen. Der Firmensitz wandert wie berichtet von Wels nach Mattighofen.
