KTM EXC 6Days Modelle 2027: Mit dem Hahn von Barcelos

Für das Modelljahr 2027 präsentiert sich die KTM EXC 6DAYS Modellreihe mit einem markanten Farb- und Grafikdesign, das von den Landschaften Portugals und den Nationalfarben des Gastgeberlandes inspiriert ist und dessen Nationaltier zeigt, den Hahn von Barcelos. Damit würdigt KTM die historische 100. Austragung des Six Days Enduro, so etwas wie die Olympiade des Enduro. Passend zum unverwechselbaren Look verfügt die Sonderedition über eine hochwertige Ausstattung sowie zahlreiche exklusive 6DAYS-Komponenten.

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6Days-Design mit dem Hahn von Barcelos, dem Nationaltier Portugals Foto: KTM 6Days-Design mit dem Hahn von Barcelos, dem Nationaltier Portugals © KTM

Das Six Days Enduro gilt als die ultimative Herausforderung für Fahrer und Motorrad. Entsprechend wurden die KTM EXC 6DAYS Modelle entwickelt, um in den anspruchsvollsten Rennumgebungen mit maximaler Zuverlässigkeit, präzisem Handling und kompromissloser Ausdauer zu überzeugen. Darüber hinaus profitiert die KTM EXC 6DAYS Modellreihe 2027 von KTMs Premium-Herstellergarantie, die Fahrern zusätzliche Sicherheit bietet, wenn sie in den anspruchsvollsten Offroad-Einsätzen ans Limit gehen. Die Garantie von einem Jahr ist in ausgewählten Märkten verfügbar und setzt die Einhaltung der von KTM vorgegebenen Service- und Wartungsintervalle durch autorisierte KTM Vertragspartner voraus.

KTM 450 EXC-F 6Days: Damit meistert man jedes Geländehindernis Foto: KTM KTM 450 EXC-F 6Days: Damit meistert man jedes Geländehindernis © KTM

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Die 6Days Modelle sind nicht ur optisch aufgewertet, sondern auch technisch veredelt. Kühlerlüfter, Mappingschalter und Skid Plate sind Serienmässig. Die vordere Bremsscheibe ist schwimmend gelagert, die hintere geschlossen (ohne Löcher oder Schlitze), was den Verschleiss der Bremsbeläge reduziert. Gefräste, orange eloxierte Gabelbrücken und ein glänzend Orange lackierter Rahmen setzen farbliche Akzente. Für den extremen Einsatz sind Metzeler 6 Days Extreme aufgezogen.

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Als EXC 6Days Edition ist die 300 EXC (Zweitakt) erhältlich, ebenso die Viertakter mit 250, 350, 450 und 500 ccm. Die Auslöieferung erfolgt rechtzeitig im August, die Six Days in Portugal finden von 12. bis 17. Oktober 2026 statt. Die Preise stehen noch nicht fest.