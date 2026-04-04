KTM-Händler melden gute Verkäufe – Heinz Kinigadner spricht aus Erfahrung
Die Stabilisierung der KTM AG schreitet voran, die Verkäufe in den USA laufen gut. Hinter den Kulissen hat CEO Gottfried Neumeister damit zu tun, die Unsicherheit bei den Mitarbeitern zu lindern.
KTM durfte sich zuletzt beim Grand Prix in Austin in der MotoGP wieder über einen
KTM-CEO Gottfried Neumeister war in Austin vor Ort und konnte sich von der guten Arbeit seiner Truppe überzeugen. Zu Hause hat der Manager knifflige Aufgaben zu bewältigen – es geht auch um die gute Stimmung. Die zuletzt ausgesprochenen Kündigungen sind bereits so gut wie vollzogen, das drückt in einigen Abteilungen auf die Moral.
KTM: Doppelt so guter Absatz wie im Vorjahr
Dass sich die Situation verbessert hat, unterstreicht die Führungsetage mit dem Verweis auf das laufende Geschäftsjahr. Laut Neumeister wurden 2026 mehr als doppelt so viele Einheiten verkauft wie im ersten Quartal des Vorjahres. Die positive Tendenz hat bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 eingesetzt, die
Das unterstreicht auch KTM-Ikone und Ex-Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner (66), der durch das Tagesgeschäft laufend an der Front agiert. Im Februar weilte der Tiroler in den USA. «Wir waren beim Supercross und haben dort auch einen großen Händler in Orlando besucht. Dort wurde uns gesagt, sie benötigen weitere Motorräder – der Verkauf läuft nämlich sehr gut. Ich kann das bestätigen und sehe es selbst in unserem Kini-Geschäft in Wiesing.»
KTM vor großen Herausforderungen
Bei KTM geht es bis 2027 um die Stabilisierung; dann wollen die Mattighofener wieder aus eigener Kraft in die Gewinnzone eintauchen. Mit den weltweiten Krisenherden und dem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld eine große Herausforderung.
Für KTM- und Rennsport-Fans gibt es am 1. Mai einen reizvollen Termin. Dann findet ab 10 Uhr auf dem Gelände des Flagship-Stores Kini Bike World der Kinigadners in Wiesing in Tirol das «
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