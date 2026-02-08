KTM plant Designzentrum in Salzburg – Abbau in Mattighofen

Beim Motorradhersteller KTM stehen einschneidende Veränderungen bevor: In Mattighofen droht der nächste Mitarbeiterabbau. Nach Informationen aus dem Unternehmen könnten bis zu 500 der rund 3000 Arbeitsplätze wegfallen. Betroffen wären vor allem Verwaltung, Vertrieb, IT sowie Forschung und Entwicklung.

Werbung

Werbung

Parallel dazu sucht KTM in anderen Bereichen gezielt neue Fachkräfte. Hintergrund ist der Aufbau eines eigenen Designzentrums, mit dem die Modellplanung künftig stärker intern gelöst werden soll.

Als möglicher Standort gilt jedoch nicht Mattighofen. Laut Informationen der Salzburger Nachrichten wird vielmehr Salzburg favorisiert. Als konkrete Option wird das Büro- und Innovationsgebäude Helix im Stadtteil Taxham genannt, direkt an der Autobahn gelegen.

KTM betont zugleich, dass der Aufbau eines internen Designstudios nicht das Ende der langjährigen Zusammenarbeit mit der Salzburger Designschmiede Kiska bedeutet. Seit den 1990er-Jahren ist Kiska maßgeblich für Gestaltung und Markenauftritt der KTM-Modelle verantwortlich und hat das Erscheinungsbild der Marke entscheidend geprägt.

Werbung

Werbung

Auch strukturell bleiben die Verbindungen eng: Die KTM-Mutter Bajaj Mobility hält weiterhin 20 Prozent an Kiska. Dennoch hat die finanzielle Schieflage von KTM zuletzt auch den Designpartner getroffen – mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielte Kiska bislang mit Projekten für den Motorradhersteller.

Gerettet wurde das Unternehmen Anfang 2025 durch den Einstieg des oberösterreichischen Technologieunternehmens Loxone. Kiska beschäftigt rund 160 Mitarbeiter und erwirtschaftet etwa 26 Millionen Euro Umsatz. Ziel ist es nun, das Geschäft breiter aufzustellen und neue Kunden außerhalb des KTM-Kosmos zu gewinnen.