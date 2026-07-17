Aufwärtstrend setzt sich fort: KTM meldet starkes zweites Quartal

Die Bajaj Mobility AG – der Mutterkonzern des Motorradherstellers KTM – vermeldet für das zweite Quartal 2026 eine sehr positive Entwicklung, was die Verkaufszahlen betrifft. Auch die operative Marge befindet sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 nicht mehr im Negativ-Bereich.

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Die konkreten Zahlen: Der Umsatz der Bajaj Mobility AG wird laut einer Mitteilung mit 370 Millionen Euro beziffert. Zum Vergleich: 231 Millionen Euro waren es im zweiten Quartal des Jahres 2025. Bajaj verkaufte außerhalb des indischen Marktes im zweiten Quartal 48.672 Motorräder der Marken KTM, GASGAS und Husqvarna. Dies bedeutet eine Steigerung von 71 Prozent.

Über das erste Halbjahr wurden außerhalb des Marktes von Indien 89.004 Motorräder abgesetzt. Der strategische Partner Bajaj Auto setzte zudem selbst noch 58.568 Motorräder ab – im Vorjahr waren es dort 34.950 Bikes. Damit wurden insgesamt im ersten Halbjahr im Konzern 147.572 Zweiräder abgesetzt. Dies entspricht einem Zuwachs von 81 Prozent.

Weiters: Die sogenannte EBITDA-Marge wird für das zweite Quartal 2026 bei etwa 8,7 Prozent erwartet. Im Vorjahreszeitraum waren es ohne Berücksichtigung des Sanierungsgewinnes noch -55,6 Prozent. Bajaj soll die detaillierten Daten zum zweiten Quartal offiziell mit 27. August veröffentlichen.

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