Misslungener KTM-Diebstahl in Wien: Jagd auf den Täter war erfolgreich

Für Aufsehen gesorgt hat in den vergangenen Tagen in Österreich ein spektakulärer Motorrad-Diebstahl in Wien. Dort wurde einem 19-jährigen Teenager in den späten Abendstunden eine KTM entwendet. Dabei handelte es sich nach Berichten der Tageszeitung «Heute» um eine 690 SMC R des aktuellen Jahrganges – das Bike ist sein ganzer Stolz. Der junge Mann hatte das Motorrad erst im März 2026 gekauft.

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Während eines Besuchs bei einem Freund im Bezirk Wien-Favoriten, knackte ein Dieb gegen 23 Uhr das Spezialschloss und fuhr davon. Der Diebstahl wurde umgehend zur Anzeige gebracht, vorerst hatte die Polizei aber keinen Erfolg bei der Jagd nach dem Täter. Anfang vergangener Woche dann die plötzliche Wendung: Freunde des Besitzers erkannten das Motorrad an einer Tankstelle, konnten auch das Kennzeichen sofort klar zuordnen.

Zwei Freunde schnappten den Dieb

Fünf Kumpels in zwei Autos nahmen umgehend die Verfolgung auf und verständigten zudem die Polizei. Sie verloren den Fahrer aber vorläufig aus den Augen. Drei Stunden später tauchte das Bike dann plötzlich wieder auf. Zwei der Freunde machten den Dieb schließlich samt Motorrad dingfest, bis die Polizei eintraf. Nach Angaben der Polizei handelt es sich beim Dieb um einen 17-Jährigen. Einziger Wermutstropfen in der aufregenden Diebstahls-Causa: Leider wurde die KTM stark in Mitleidenschaft gezogen – jetzt muss einiges repariert werden.

Apropos KTM: Die zuletzt präsentierten guten Halbjahreszahlen haben positive Auswirkungen auf die Marke, die nun unter dem Bajaj-Konzerndach eingegliedert ist. An der Börse in Wien ist die Bajaj-Aktie in den vergangenen Tagen bis auf 38 Euro nach oben geschnellt. Das bedeutet innerhalb der letzten knapp zwei Wochen einen Anstieg von gut 80 Prozent.

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