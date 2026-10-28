Mehr Luft, mehr Sound, mehr Spektakel - neue Varianten des KTM X-BOW GT-XR

Die KTM X-BOW Onroad GmbH stellt nicht nur zwei neue Modellvarianten des radikalen Supersportwagens KTM X-BOW GT-XR vor. Vielmehr tritt das Unternehmen unter den neuen Eigentümern – einer belgischen Investorengruppe unter der Leitung von Guillaume De Mevius, die seit Oktober 2025 alleiniger Eigentümer der KTM X-BOW Onroad GmbH ist – in eine neue Ära ein.

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Über 1.500 KTM X-BOW wurden bislang produziert, nun erfährt das mit Know-How aus dem Rundstreckenrennsport entwickelte Fahrzeugkonzept aufregende Neuerungen, besonders hinsichtlich Performance und Fahrerlebnis, und eröffnet damit eine neues, spannendes Kapitel entlang seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung.

KTM X-BOW GT-XR – In allen Belangen noch einmal besser

Der KTM X-BOW GT-XR ist nach wie vor einer der puristischsten und extremsten Hochleistungs-Supersportwagen. Sein ultraleichtes Vollcarbon-Monocoque, sein aus dem Rennsport stammendes Chassis und sein messerscharfes Handling bilden jene Grundlage, die ihn nach wie vor von allen anderen Mitbewerbern abhebt. Extreme Steifigkeit, herausragendes Leistungsgewicht und die kompromisslose Ausrichtung auf den Fahrer zeichnen den KTM X-BOW GT-XR aus – egal ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke. Diese Kernkompetenzen bleiben unverändert und bilden die perfekte Grundlage für die neuen Varianten. Zudem wird ab sofort jeder neue KTM X-BOW GT-XR serienmäßig mit Upgrades ausgeliefert, die den außergewöhnlichen österreichischen Supersportwagen noch einmal besser machen.

Multimedia System

Jeder neue KTM X-BOW GT-XR verfügt nun serienmäßig über ein hochauflösendes 7-Zoll-Multimedia-Display mit integriertem Soundsystem und Bluetooth. Auf der Straße sorgen Apple CarPlay und Android Auto für nahtlose Konnektivität und Komfort im Alltag. Auf der Rennstrecke liefert das Display wichtige Leistungsdaten wie G-Meter, Rundenzeitmessung und Temperaturanzeigen. Ein optionales CAN-TPMS erweitert die verfügbaren Telemetriefunktionen zusätzlich. Ein Display für zwei Welten: vernetzt auf der Straße, fokussiert auf der Rennstrecke.

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Rückspiegel

Neue, serienmäßig verbaute, homologierte Vollcarbon-Außenspiegel ersetzen das bisherige kamerabasierte System. Sie bieten eine unmittelbare, präzise und verzerrungsfreie Sicht nach hinten. Dank der klappbaren Bauweise bleibt die Gesamtbreite des Fahrzeugs bei Bedarf erhalten. Das Kamerasystem ist weiterhin als Option erhältlich.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen

Capristo Abgasanlage

Die in Zusammenarbeit mit dem Premium-Abgasanlagenhersteller Capristo entwickelte neue Abgasanlage gehört ab sofort zur Serienausstattung jedes KTM X-BOW GT-XR. Sie ist innerhalb der EU vollständig für den Straßenverkehr zugelassen und so konstruiert, dass sie alle relevanten Zulassungsanforderungen erfüllt. Sie reduziert den Abgasgegendruck und optimiert den Abgasstrom, um höhere Leistungsabgaben zu ermöglichen und die Gesamtleistung des Antriebsstrangs zu verbessern.

Der KTM X-BOW GT-XR Spyder – Offen für alles

Der KTM X-BOW GT-XR Spyder bringt das Erlebnis eines offenen Zweisitzers zurück und stellt Emotionen und Spontanität in den Mittelpunkt des Fahrerlebnisses. Dank verschiedener Dachkonfigurationen kann der Fahrer das Fahrzeug sofort an die jeweilige Situation anpassen. Eine integrierte Lösung ermöglicht es, die Dachelemente bequem im Kofferraum zu verstauen, wodurch der Wechsel zwischen offenem und geschlossenem Fahren nahtlos verläuft.

Das Fahren ohne Dach bringt den Fahrer näher an die Straße, den Motorensound, die Umgebung – und sogar an die Sterne. Dennoch bleibt die Sicherheit unbeeinträchtigt: Die Dachkonstruktion hält etwa dem Sechsfachen des Fahrzeuggewichts stand und gewährleistet so Sicherheit und Schutz, während die Gewichtszunahme vernachlässigbar bleibt.

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Ein speziell für den KTM X-BOW GT-XR Spyder entwickelter, abnehmbarer Dachspoiler reduziert Turbulenzen und Windgeräusche beim offenen Fahren, ohne dabei Leistungseinbußen zu verursachen. Er ermöglicht dem Fahrer, den intensiven Klang des Motors in vollen Zügen zu genießen und gleichzeitig auch bei höheren Geschwindigkeiten Ruhe zu bewahren.

KTM X-BOW GT-XR EVO – Entfessle das Biest

Der neue KTM X-BOW GT-XR EVO setzt Maßstäbe in Sachen Performance. Durch die Kombination der Leistungssteigerung des «Factory 600»-Pakets mit der optimierten Aerodynamik des EVO Aero Kits bietet der Leichtgewichts-Supersportwagen ein noch intensiveres, direkteres und emotionaleres Fahrerlebnis und rückt damit seiner GT-Rennsport-DNA näher denn je.

Das Factory 600 Paket – Von der Rennstrecke auf die Straße

Das «Factory 600»-Paket steigert die Leistung des KTM X-BOW GT-XR von 500 auf atemberaubende 600 PS, das Drehmoment von 581 auf bis zu 680 Nm. Vier speziell entwickelte Komponenten bilden ein aufeinander abgestimmtes System, das eine direktere Gasannahme, stärkere Beschleunigung, verbesserte Kühlung und höhere Drehfreudigkeit bietet. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das sich bei jedem Gasbefehl direkter, dynamischer und reaktionsfreudiger anfühlt. Das «Factory 600»-Paket ist sowohl als Erstausstattung als auch als Nachrüstsatz für Besitzer eines bestehenden KTM X-BOW GT-XR erhältlich.

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Hochleistungs-Ansaugkrümmer: Größer und weniger restriktiv für einen verbesserten Luftstrom, eine bessere Zylinderbefüllung, ein präziseres Ansprechverhalten und einen geringeren Gegendruck.

Hochleistungs-Turbolader: Größere Turbinen- und Verdichterräder (beide mit einem um 7 mm größeren Durchmesser), optimierte Geometrie und verstärkte Lager. Die Anzahl der Schaufeln am Turbinenrad wurde von 7 auf 9 erhöht. Es besteht aus hochtemperaturbeständigem Inconel und ermöglicht einen Ladedruck von bis zu 2,9 bar bei verbesserter thermischer Stabilität.

Hochleistungs-Luftansaugung: Ein kürzerer, breiterer Ansaugkanal mit größerem Luftfilter und neu positioniertem Luftfilterkasten sorgt für eine schnellere Zufuhr kühlerer Luft, geringere Druckverluste und ein verbessertes Ansprechverhalten des Gaspedals.

Hochleistungs-Ladeluftkühler: Optimierte Einlass- und Auslassgeometrien verbessern den Luftstrom und reduzieren die thermische Belastung, was zu einer gleichmäßigeren Leistung unter hoher Belastung führt.

Vollcarbon EVO Aero Kit – Rennsport-DNA sichtbar gemacht

Jedes Detail des neuen EVO Aero-Kits dient einem klaren Zweck: verbesserte Aerodynamik, optimiertes Fahrverhalten und höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, während gleichzeitig die optische Präsenz des Fahrzeugs verstärkt wird. Das komplette EVO Aero-Kit, das direkt von den Rennsport-Erfahrungen mit dem KTM X-BOW GT2 inspiriert ist, ist sowohl als Originalausstattung ab Werk als auch als Nachrüstsatz für Besitzer eines bestehenden KTM X-BOW GT-XR erhältlich.

Louvres: Sie sind präzise in die vorderen und hinteren Radkästen integriert, optimieren die Luftströmung, unterstützen den Abfluss von Hochdruckluft und verbessern die Kühlung.

Frontsplitter: Optimiert den Luftstrom um das Monocoque, erhöht den Grip an der Vorderachse und sorgt für präziseres Einlenken, während gleichzeitig mehr Luft zum Kühler geleitet wird. Neue, serienmäßige Unterfahrschutzplatten schützen vor gelegentlichen Berührungen mit der Fahrbahn.

Dive Planes: Sie sind an beiden Seiten der vorderen Stoßstange angebracht und erzeugen zusätzlichen Abtrieb an der Vorderseite, was für besseren Grip, mehr Stabilität und eine bessere Kontrolle bei höheren Geschwindigkeiten sorgt.

Neues Werksservice & Garantieverlängerung

Das Werksservice wird von jenen Spezialisten durchgeführt, die die Fahrzeuge auch entwickeln und bauen. Jede Wartung umfasst eine gründliche Inspektion und ein standardisiertes Wartungsprogramm, um den Zustand, die Zuverlässigkeit und die Leistung des Fahrzeugs zu erhalten. Jedes Werksservice kann mit einer Garantieverlängerung einhergehen, die anhaltenden, vom Hersteller garantierten Schutz und Sicherheit bietet. Logistik und Transport werden direkt vom Hersteller organisiert, um eine reibungslose und stressfreie Abwicklung zu gewährleisten.

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Das ICONIX Programm – Mehr als nur Exklusivität

Für jene Kunden, die über den ohnehin schon exklusiven, einzeln nummerierten KTM X-BOW GT-XR noch hinausgehen möchten, eröffnet das ICONIX-Programm die Möglichkeit einer vollständigen Individualisierung. Abseits des Standard-Konfigurators arbeiten die KTM X-BOW-Spezialisten mit jedem Besitzer zusammen, um einzigartige Materialien, maßgeschneiderte Farben, exklusive Texturen, personalisierte Plaketten und individuelle Details zu realisieren. Das Prinzip ist einfach: Kein ICONIX-Fahrzeug soll dem anderen gleichen. Jeder ICONIX KTM X-BOW wird so gestaltet, dass er seinen Besitzer widerspiegelt – ein Auto wie kein anderes.