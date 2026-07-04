Lamborghini Fenomeno Roadster feiert Deutschland-Premiere

Automobili Lamborghini präsentiert im Rahmen des Concours of Elegance Germany 2026 eine außergewöhnliche Ausstellungsfläche, die die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Marke würdigt. Die Veranstaltung findet vom 4. bis 5. Juli auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee statt. Neben einer Auswahl legendärer V12-Fahrzeuge und innovativen Hybridmodellen der Marke wird auch der neue Lamborghini Fenomeno Roadster erstmals in Deutschland ausgestellt.

Werbung

Werbung

Das unbestrittene Highlight des Lamborghini-Auftritts ist das Deutschland-Debüt des Fenomeno Roadster. Als jüngster Ausdruck der Few-Off-Philosophie von Automobili Lamborghini ist dieses Meisterwerk unter freiem Himmel weltweit auf nur 15 Exemplare limitiert. Angetrieben von einem 1080 PS starken V12-Hybridantrieb ist er der leistungsstärkste offene Lamborghini, der je gebaut wurde: Er beschleunigt in nur 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreicht 200 km/h in 6,8 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 340 km/h.

Abgerundet wird die Ausstellung durch den Temerario und den Urus SE, die Lamborghinis aktuelle Hybrid-Produktpalette repräsentieren. Der Temerario definiert das Konzept des Supersportwagens neu – dank seines völlig neuen 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motors in Kombination mit drei Elektromotoren, die eine Gesamtleistung von über 920 PS liefern und dabei außergewöhnliche 10.000 U/min erreichen. Der Urus SE setzt mit seinem 800 PS starken Hybridantrieb neue Maßstäbe im Super-SUV-Segment und verbindet die für Lamborghini typische Leistung mit verbesserter Effizienz und Alltagstauglichkeit.

Neben den neuesten Innovationen würdigt Lamborghini sein V12-Erbe mit einer Auswahl legendärer Modelle, die von der Polo Storico präsentiert werden – die Abteilung, die für die Restaurierung, Zertifizierung und Erhaltung der historischen Fahrzeuge der Marke zuständig ist. Die Besucher haben die Gelegenheit, Ikonen wie den Miura, den Countach und den Diablo zu bewundern, wobei der Miura anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums im Mittelpunkt steht. Der Miura, der weithin als der weltweit erste Supersportwagen gilt, hat die Automobilgeschichte für immer verändert und bleibt eines der einflussreichsten Modelle, die je geschaffen wurden. Er verkörpert perfekt mehr als sechs Jahrzehnte Lamborghini-Innovation, Design und technischer Exzellenz.

Werbung

Werbung

Vor der spektakulären Kulisse des Tegernsees bringt der Concours of Elegance Germany erneut Sammler, Liebhaber und Vertreter der Automobilpresse aus aller Welt zusammen und bietet den Besuchern die exklusive Gelegenheit, die einzigartige Kombination aus Innovation, Tradition und unverwechselbarer italienischer Handwerkskunst von Lamborghini zu erleben.