Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Langbahn

  4. /

  5. Langbahn-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Erik Riss: «Aber dafür braucht man schon Eier in der Hose»

Nach zwei Grands Prix führt Erik Riss die Langbahn-WM mit 52 Punkten an. Rein rechnerisch hat der Schwabe den Titel noch nicht klar gemacht, aber der letzte GP wird auf seiner Lieblingsbahn gefahren.

Rudi Hagen

Von

Langbahn-GP

Erik Riss (47) gewann wie hier in Scheeßel auch den GP in Morizes
Erik Riss (47) gewann wie hier in Scheeßel auch den GP in Morizes
Foto: Hagen
Erik Riss (47) gewann wie hier in Scheeßel auch den GP in Morizes
© Hagen

Werbung

Werbung

Lange war nicht wirklich klar, ob Erik Riss die diesjährige Langbahn-WM fahren kann. Immer mal wieder auftretende Probleme beim Sehen hatten den 30-jährigen insofern verunsichert, dass er nicht wusste, wie er sich am jeweiligen Renntag in dieser Hinsicht fühlen würde.

Werbung

Werbung

Bei den ersten beiden Grands Prix fühlte sich der zweifache Weltmeister augenscheinlich sauwohl. Die Bilanz: In zehn Vorläufen feierte er neun Siege, in den zwei Finalläufen folgten zwei GP-Siege. Das machte in der Summe 52 WM-Punkte.

Speedweek.com sprach jetzt mit Erik Riss über Scheeßel, Morizès und den Abschluss-GP am 26. September in Marmande. Und warum er nicht beim «Langbahn der Nationen» in Roden (NL) mitfährt.

Hallo Erik, wie lief es in Morizès aus deiner Sicht?

Vom Resultat her lief es dieses Mal wieder sehr gut für mich, aber es war dort wirklich hektisch. In Scheeßel war es ganz entspannt, alles lief problemlos mit sechs Starts und sechs Siegen.


In Morizès hast du deinen ersten Lauf auch gleich klar gewonnen.

Ja sicher, es fing mit dem Sieg im ersten Lauf gut an, aber ab dem zweiten Lauf ist mir jedes Mal die Kupplung durchgebrannt. Vor jedem weiterem Lauf haben wir dann die Kupplung auseinander gebaut und neue Beläge reingemacht. Das hat aber nicht geholfen.


In deinem vierten Vorlauf bis du nur Dritter und fast noch Letzter geworden.

Ja, die Kupplung hat mir solche Probleme gemacht, ich konnte keinen wirklichen Speed aufbauen. Dabei hatte ich vorher das Gefühl, dieses wäre der leichteste der Vorläufe.


Aber danach lief das Motorrad wieder besser, denn immerhin bist du Laufsieger vor Zach Wajtknecht geworden.

Ja, das Motorrad lief wieder so wie es sollte und wir konnten dann auch im Finale den Sieg holen. Ich freue mich natürlich über den GP-Sieg, aber es hätte alles entspannter sein können. Wenn diese Probleme nicht gewesen wären, hätte es wieder ein Maximumssieg werden können. Aber Ende gut, alles gut.“


Was sagst du zur Bahn in Marmande?

Das ist die einzige Bahn in unserem Sport mit drei Kurven, das macht sie zwar sehr speziell, das heißt aber nicht, dass sie extrem anspruchsvoll ist. Für mich persönlich ist Marmande meine Lieblingsbahn überhaupt. Das mal vorneweg. Gerade aufgrund der drei Kurven macht es mir eine Riesenfreude dort zu fahren, immer schon. Ich war bisher viermal dort und jedes Mal stand ich auf dem Podium. Zwei davon waren Siege, das ist eine ziemlich gute Bilanz.


Die Bahn ist also nicht schwierig zu fahren, wie andere sagen?

Nein, ich finde sogar, es ist dort einfacher zu fahren, weil man wegen der drei Kurven ständig im Drift ist. Das macht jede Menge Spaß, denn es gibt dort sehr viele Linien und man kann sehr viel kreuzen, Normalerweise ist da die schnellste Linie außen, denn wenn sich das ganze Gras wegfährt, liegt das alles außen rum. Und wenn man da richtig reinfährt, hat man viel Grip. Aber dafür braucht man schon Eier in der Hose, denn außen rum kommt die Wand dann doch schnell auf einen zu.


Beim ‚Langbahn der Nationen’ fährst du nicht mit. Bist du nicht gefragt worden?

Doch aber ich habe am gleichen Tag das Speedway-Finale mit Landshut in der polnischen Liga. Das hat für mich Priorität.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Platz

Name

Gesamtpunkte

Scheessel

Morizes

Marmande

1.

Erik Riss

Erik Riss

26

26

-

-

2.

Dave Meijerink

Dave Meijerink

24

24

-

-

3.

Chris Harris

Chris Harris

22

22

-

-

4.

Zach Wajtknecht

Zach Wajtknecht

20

20

-

-

5.

Kenneth Hansen

Kenneth Kruse Hansen

18

18

-

-

6.

Jesse Mustonen

Jesse Mustonen

16

16

-

-

7.

Lukas Fienhage

Lukas Fienhage

15

15

-

-

8.

Patrick Kruse

Patrick Kruse

14

14

-

-

9.

William Kruit

William Kruit

13

13

-

-

10.

Placeholder - Racer

Glenn Moi

12

12

-

-

11.

Mika Meijer

Mika Meijer

11

11

-

-

12.

Tero Aarnio

Tero Aarnio

10

10

-

-

13.

Jake Mulford

Jake Mulford

9

9

-

-

14.

Tino Bouin

Tino Bouin

7

7

-

-

15.

Andrew Appleton

Andrew Appleton

6

6

-

-

16.

Anthony Chauffour

Anthony Chauffour

5

5

-

-

17.

Timo Wachs

Timo Wachs

4

4

-

-

18.

Keijo Busch

3

3

-

-

19.

Jordan Dubernard

Jordan Dubernard

2

2

-

-

20.

Daniel Spiller

Daniel Spiller

1

1

-

-

21.

Fabian Wachs

Fabian Wachs

0

0

-

-

Events

Alle Langbahn-GP Events
  1. Vergangen

    Scheessel 2026

    23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Morizes 2026

    05.09.2026
    Zum Event

  3. Marmande 2026

    26.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien