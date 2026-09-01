Ärztlicher Rat: Kenneth Kruse Hansen verzichtet auf Langbahn-GP in Morizes

Kenneth Kruse Hansen belegte zum Auftakt der Langbahn-Weltmeisterschaft 2026 beim Grand Prix in Scheeßel Platz 5. Der 38-jährige Däne aus Terslev im Süden der Insel Seeland war 2023 WM-Dritter, 2024 Sechster und belegte 2025, zum Teil geplagt von Rückenschmerzen, Platz 9. Der Gewinn der Grasbahn-Europameisterschaft 2025 in Eenrum war der bisher größte Erfolg in seiner Langbahn-Karriere.

Am vergangenen Samstag musste KKH beim EM-Finale in Aduard (NL) mit Platz 4 vorlieb nehmen. SPEEDWEEK.com sprach mit Kruse Hansen über das Rennen in der Nähe von Groningen und über seine überraschende Absage für den Grand Prix in Morizes.

Kenneth, wie siehst du deine Leistung beim EM-Finale in Aduard?

Wenn ich auf das Rennen in Aduard zurückblicke, bin ich mit meiner Leistung eigentlich recht zufrieden, auch wenn der vierte Platz natürlich nicht das Ergebnis war, auf das ich gehofft hatte. Ich bin als amtierender Europameister angereist, daher war es natürlich mein Ziel, erneut um den Titel zu kämpfen.

Warum hat es nicht für das Podest gereicht?

Nun, während der gesamten Veranstaltung hatte ich das Gefühl, dass die Geschwindigkeit stimmt. Ich habe in den Vorläufen 15 Punkte geholt und mich damit direkt für das A-Finale qualifiziert. Leider konnte ich das im Finale nicht in einen Podestplatz ummünzen. Romano war an diesem Tag extrem stark und hat sich den Europameistertitel absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch an ihn.

Du hast jetzt deine Teilnahme am GP in Morizes abgesagt. Warum?

Was den Grand Prix in Morizes betrifft, so musste ich meine Teilnahme an diesem Lauf leider aufgrund meiner Verletzung absagen. Nach ärztlichen Untersuchungen steht fest, dass ich operiert werden muss. Gemeinsam mit meinem Arzt bin ich daher zu dem Schluss gekommen, dass ein Start in Morizes nicht ratsam ist.



Was ist es genau?

Ich möchte nicht zu sehr ins medizinische Detail gehen, aber leider handelt es sich um ein Problem, das ernst genommen werden muss. Ich habe mit einem körperlichen Problem zu kämpfen, das in den letzten Monaten zunehmend schmerzhaft geworden ist. Nach medizinischen Untersuchungen haben mir die Ärzte geraten, mich behandeln zu lassen, da eine weitere Teilnahme an Rennen zum jetzigen Zeitpunkt die Situation verschlimmern könnte. Deshalb habe ich beschlossen, auf den Grand Prix in Morizes zu verzichten. Vorerst betrifft dieser Verzicht nur dieses eine Rennen. Gemeinsam mit meinem Arzt werde ich anschließend beurteilen, ob ich bei den darauffolgenden Rennen an den Start gehen kann.

Du bist jetzt wohl sehr enttäuscht, oder?

Ja, das ist natürlich enttäuschend, da ich immer Rennen fahren möchte, besonders bei der Weltmeisterschaft, aber meine Gesundheit und Sicherheit gehen vor. Im Moment betrifft meine Absage nur Morizes. Über die darauffolgenden Rennen habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Wir werden gemeinsam mit meinem Arzt den Genesungsverlauf beurteilen und Schritt für Schritt entscheiden, ob und wann es medizinisch vertretbar ist, wieder Rennen zu fahren.



Ist das etwa ein endgültiger Abschied, so wie in Romano Hummel jetzt verkündet hat?

Ich hoffe sehr, so bald wie möglich zurückzukehren, möchte dabei aber auch vernünftig handeln. Wenn ich wieder auf das Motorrad steige, muss ich sicher sein, dass ich gefahrlos fahren und auf dem Niveau antreten kann, das ich von mir selbst erwarte. Ich wünsche allen Beteiligten in Morizes einen großartigen und sicheren Grand Prix und hoffe, sehr bald wieder Rennen fahren zu können.