Langbahn-WM 2026: Mehr Fahrer, mehr Läufe, aber nur noch drei Grands Prix

Die FIM Europe hat den Grands Prix in der Langbahn-WM ein neues Korsett verpasst. 2026 finden nur noch drei Rennen statt. Gefahren wird künftig mit 20 anstatt wie bisher mit 15 Fahrern.