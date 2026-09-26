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Langbahn-WM-Finale Marmande im Live-Stream: Erik Riss vor drittem Titel

Erik Riss hat beste Chancen zum dritten Mal Langbahn-Weltmeister zu werden, da er mit zehn Punkten Vorsprung ins letzte Finale in Marmande geht. Die Entscheidung fällt am Samstagabend ab 20.30 Uhr.

Langbahn-GP

WM-Leader Erik Riss
WM-Leader Erik Riss
Foto: fim
WM-Leader Erik Riss
© fim

Im Artikel erwähnt

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Sowohl den WM-Event in Scheeßel als auch in Morizes gewann Erik Riss, sodass dieser mit 52 Punkten ins Saisonfinale in Marmande geht. Der Schwabe hat sich mit seinen zwei Siegen einen komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf seine Verfolger Dave Meijerink und Zach Wajtknecht erarbeitet. Das verschafft ihm eine komfortable Ausgangslage, denn schon mit dem Einzug ins Tagesfinale ist ihm der WM-Titel nicht mehr zu nehmen. Nur ein verpatzter Finaleinzug von Riss würde Meijerink und Wajtknecht die Chance eröffnen, Weltmeister zu werden. Dafür müsste einer der beiden Verfolger das Finale auf der Dreiecks-Grasbahn mit ihren speziellen Radien aber auch gewinnen.

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Läuft es für Riss in Marmande nach Plan, dann fährt der 31-Jährige seinen dritten WM-Titel nach 2014 und 2016 ein und würde im Medaillenspiegel mit den legendären Ivan Mauger, Egon Müller, Kelvin Tatum sowie Martin Smolinski gleichziehen. Für Wajtknecht und Meijerink geht es voraussichtlich um Silber und Bronze. Bei der Medaillenvergabe kann auch Lukas Fienhage noch ein Wörtchen mitreden, der Norddeutsche liegt nur drei Punkte hinter den beiden.

Langbahn-WM 2027: Modus immer noch unklar

Da in diesem Jahr keine sportliche Qualifikation für die nächstjährige WM ausgefahren wurde und auch noch nicht bekannt ist, wie sich das WM-Feld im kommenden Jahr zusammensetzt, können nur die ersten acht der diesjährigen Weltmeisterschaft sicher für die WM 2027 planen. Chris Harris und Jesse Mustonen auf den Plätzen 5 und 6 sollten in den Top-8 bleiben, dahinter wird es spannend zugehen, denn den Siebten und Zwölften trennen nur acht Punkte.

Im Artikel erwähnt

Die WM-Action aus Marmande läuft parallel zur Übertragung der Titelentscheidung im Speedway-GP im polnischen Thorn auf FIM-Moto.tv. Ursprünglich hätte in Südfrankreich bereits im Juli gefahren werden sollen, doch wegen der Hitzewelle und einer offiziellen Warnstufe untersagten die Behörden die Veranstaltung, sodass der 26. September als Nachholtermin festgelegt wurde. Gestartet wird das Rennen am Samstagabend um 20.30 Uhr.

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Themen

Aktueller Stand

Voller Stand
Platz
Name
Gesamtpunkte
Scheessel
Morizes
Marmande

1.

Erik Riss

52

26

26

-

2.

Dave Meijerink

42

24

18

-

3.

Zach Wajtknecht

42

20

22

-

4.

Lukas Fienhage

39

15

24

-

5.

Chris Harris

33

22

11

-

6.

Jesse Mustonen

32

16

16

-

7.

Patrick Kruse

26

14

12

-

8.

William Kruit

26

13

13

-

9.

Mika Meijer

25

11

14

-

10.

Tero Aarnio

25

10

15

-

11.

Glenn Moi

22

12

10

-

12.

Mathias Trésarrieu

20

-

20

-

13.

Kenneth Kruse Hansen

18

18

-

-

14.

Jake Mulford

13

9

4

-

15.

Romano Hummel

9

-

9

-

16.

Tino Bouin

7

7

0

-

17.

Anthony Chauffour

7

5

2

-

18.

Theo Ugoni

7

-

7

-

19.

Andrew Appleton

6

6

-

-

20.

Noah Urda

6

-

6

-

21.

Jordan Dubernard

5

2

3

-

22.

Darryl Ritchings

5

-

5

-

23.

Timo Wachs

4

4

-

-

24.

Keijo Busch

3

3

-

-

25.

Daniel Spiller

1

1

-

-

26.

Jan Hlacina

1

-

1

-

27.

Fabian Wachs

0

0

-

-

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