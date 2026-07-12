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Marmande: Auftakt zur Langbahn-WM wegen Hitzewelle abgesagt

Das ist mal ein Hammer: Der Auftakt zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2026 im südfranzösischen Marmande wurde wegen der aktuellen Hitzewelle abgesagt. Neuer Termin ist der 26. September 2026.

Langbahn-GP

Timo Wachs vom MSC Werlte ist auch von der Absage in Marmande betroffen
Timo Wachs vom MSC Werlte ist auch von der Absage in Marmande betroffen
Foto: Hagen
Timo Wachs vom MSC Werlte ist auch von der Absage in Marmande betroffen
© Hagen

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Das war fast schon zu erwarten. Der Auftakt zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2026 in Marmande wurde einen Tag vor dem geplanten Termin abgesagt. Der Grund? Die Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad hatte die französischen Behörden veranlasst, den Warnstatus rot auszurufen, der unter anderem sportliche Wettbewerbe wie den Grand Prix in der Region Nouvelle-Aquitaine betrifft. Die Gesundheit aller Beteiligten steht bei dieser Maßnahme im Vordergrund. Die FIM Europe gab als neuen Termin den 26.September bekannt.

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Das Rennen am 13. Juli, also am Vorabend des französischen Nationalfeiertages ist in Marmande immer als tolles Event gefeiert worden. Jedoch die aktuelle Wetterlage mit Temperaturen um die 40 Grad ließ die Behörden den Warnstatur rot ausrufen, wo sportliche Aktivitäten wie der Langbahn-GP untersagt werden. Lukas Fienhage vom AC Vechta, der in der Nähe von Marmande wohnt, sagte gegenüber SPEEDWEEK.com zur Absage: «Es ist, wie es ist. Regierungsvorhaben kann man nicht ändern.»

Aus deutscher Sicht sind die Fahrer Lukas Fienhage, Erik Riss, Daniel Spiller und Timo Wachs betroffen. Sie und alle anderen des 21 Fahrer umfassenden Teilnehmerfelder erhalten auf jeden Fall anteilmäßig 50 Prozent des ausgesetzten Preisgeldes. Für die einen wird es vielleicht reichen, für die anderen von weiter weg angereisten Teams auf jeden Fall nicht.

Neu: Termine Langbahn-WM 2026:

  • 23.08. Scheessel (D)

  • 05.09. Morizès (F)

  • 26.09. Marmande (F)

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Themen

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Pos

Fahrer

Punkte

R1

R2

R3

R4

1

Zach Wajtknecht

72

19

21

13

19

2

Chris Harris

68

13

17

21

17

3

Lukas Fienhage

65

17

19

19

10

4

Dave Meijerink

56

11

13

11

21

5

Martin Smolinski

47

21

11

15

-

6

Mathias Trésarrieu

42

9

10

8

15

7

Andrew Appleton

36

7

9

17

3

8

Mika Meijer

34

10

8

7

9

9

Kenneth Kruse Hansen

26

8

5

0

13

10

Tero Aarnio

24

4

3

10

7

11

Jordan Dubernard

23

3

15

5

-

12

Stephan Katt

22

5

4

9

4

13

Daniel Spiller

16

15

1

-

-

14

Romano Hummel

11

-

-

-

11

15

Jake Mulford

11

-

-

3

8

16

Anthony Chauffour

7

-

7

-

-

17

Jörg Tebbe

6

2

-

4

-

18

Patrick Kruse

5

-

-

-

5

19

William Kruit

4

-

-

2

2

20

Tino Bouin

2

-

2

-

-

21

Fabian Wachs

1

0

-

1

0

22

Timo Wachs

1

-

-

0

1

23

Mario Niedermeier

1

1

-

-

-

24

Thomas Valladon

0

-

0

-

-

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