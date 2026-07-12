Marmande: Auftakt zur Langbahn-WM wegen Hitzewelle abgesagt

Das war fast schon zu erwarten. Der Auftakt zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2026 in Marmande wurde einen Tag vor dem geplanten Termin abgesagt. Der Grund? Die Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad hatte die französischen Behörden veranlasst, den Warnstatus rot auszurufen, der unter anderem sportliche Wettbewerbe wie den Grand Prix in der Region Nouvelle-Aquitaine betrifft. Die Gesundheit aller Beteiligten steht bei dieser Maßnahme im Vordergrund. Die FIM Europe gab als neuen Termin den 26.September bekannt.

Werbung

Werbung

Das Rennen am 13. Juli, also am Vorabend des französischen Nationalfeiertages ist in Marmande immer als tolles Event gefeiert worden. Jedoch die aktuelle Wetterlage mit Temperaturen um die 40 Grad ließ die Behörden den Warnstatur rot ausrufen, wo sportliche Aktivitäten wie der Langbahn-GP untersagt werden. Lukas Fienhage vom AC Vechta, der in der Nähe von Marmande wohnt, sagte gegenüber SPEEDWEEK.com zur Absage: «Es ist, wie es ist. Regierungsvorhaben kann man nicht ändern.»

Aus deutscher Sicht sind die Fahrer Lukas Fienhage, Erik Riss, Daniel Spiller und Timo Wachs betroffen. Sie und alle anderen des 21 Fahrer umfassenden Teilnehmerfelder erhalten auf jeden Fall anteilmäßig 50 Prozent des ausgesetzten Preisgeldes. Für die einen wird es vielleicht reichen, für die anderen von weiter weg angereisten Teams auf jeden Fall nicht.

Neu: Termine Langbahn-WM 2026:

23.08. Scheessel (D)

05.09. Morizès (F)

26.09. Marmande (F)

Werbung

Werbung