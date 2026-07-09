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Martin Smolinski (41) weiter mit Hüftproblemen: Langbahn-WM abgesagt!

Die Langbahn-Weltmeisterschaft 2026 findet ohne den dreifachen Titelträger Martin Smolinski statt. Nach schweren Verletzungen sieht er sich aktuell nicht in der Lage, auf diesem Niveau zu fahren.

Langbahn-GP

Martin Smolinski
Martin Smolinski
Foto: FIM/Veldhuizen
Martin Smolinski
© FIM/Veldhuizen

Im Artikel erwähnt

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«Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit meiner Familie, meinen Ärzten, meinem Physiotherapeuten und meinem Team, habe ich die schwere Entscheidung getroffen, meine Teilnahme an der Langbahn-Weltmeisterschaft in diesem Jahr abzusagen», teilte Martin Smolinski dem Motorrad-Weltverband FIM mit. «Wir sind sehr enttäuscht, aber aufgrund meiner privaten Umstände und meines körperlichen Zustands, mit meiner künstlichen Hüfte, bin ich aktuell nicht fit genug, um auf Weltmeisterschaftsniveau an den Start zu gehen. Es tut uns sehr leid für die Organisatoren, FIM, Fans und meinen Heimatverband DMSB.»

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Der Olchinger hatte bereits im vergangenen Jahr nach seinem Sturz in Scheeßel das Saisonfinale der Langbahn-WM in Roden sausen lassen müssen, sich aber dennoch in den Top-5 platziert, was ihm einen Fixplatz in der WM 2026 sicherte. In den Jahren 2023 und 2024 hat Smolinski trotz künstlicher Hüfte seine Weltmeistertitel Nummer 2 und 3 eingefahren, musste aber in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger seinem Körper Tribut zollen.

Eine mögliche Absage des WM-Auftakts in Marmande, über den zuletzt gemunkelt wurde, da das Wasser in Südfrankreich aufgrund der Hitzewelle rationiert wurde, steht derzeit nicht zur Debatte. «Im Moment ist alles okay», teilte FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna auf Anfrage von SPEEDWEEK.com mit. «Wenn die Temperaturen nachts über 22 Grad liegen, dann könnte wieder der rote Alarm ausgerufen werden, was ein Problem werden könnte. Aber danach sieht es derzeit nicht aus.»

Im Artikel erwähnt

Die Weltmeisterschaft 2026 besteht lediglich aus drei Veranstaltungen: Dem Auftakt am kommenden Montag (13. Juli) in Marmande folgen Scheeßel bei Bremen (23. August) und Morizes bei Bordeaux (5. September).

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72

19

21

13

19

2

Chris Harris

68

13

17

21

17

3

Lukas Fienhage

65

17

19

19

10

4

Dave Meijerink

56

11

13

11

21

5

Martin Smolinski

47

21

11

15

-

6

Mathias Trésarrieu

42

9

10

8

15

7

Andrew Appleton

36

7

9

17

3

8

Mika Meijer

34

10

8

7

9

9

Kenneth Kruse Hansen

26

8

5

0

13

10

Tero Aarnio

24

4

3

10

7

11

Jordan Dubernard

23

3

15

5

-

12

Stephan Katt

22

5

4

9

4

13

Daniel Spiller

16

15

1

-

-

14

Romano Hummel

11

-

-

-

11

15

Jake Mulford

11

-

-

3

8

16

Anthony Chauffour

7

-

7

-

-

17

Jörg Tebbe

6

2

-

4

-

18

Patrick Kruse

5

-

-

-

5

19

William Kruit

4

-

-

2

2

20

Tino Bouin

2

-

2

-

-

21

Fabian Wachs

1

0

-

1

0

22

Timo Wachs

1

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-

0

1

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1

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