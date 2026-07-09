Martin Smolinski (41) weiter mit Hüftproblemen: Langbahn-WM abgesagt!

«Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit meiner Familie, meinen Ärzten, meinem Physiotherapeuten und meinem Team, habe ich die schwere Entscheidung getroffen, meine Teilnahme an der Langbahn-Weltmeisterschaft in diesem Jahr abzusagen», teilte Martin Smolinski dem Motorrad-Weltverband FIM mit. «Wir sind sehr enttäuscht, aber aufgrund meiner privaten Umstände und meines körperlichen Zustands, mit meiner künstlichen Hüfte, bin ich aktuell nicht fit genug, um auf Weltmeisterschaftsniveau an den Start zu gehen. Es tut uns sehr leid für die Organisatoren, FIM, Fans und meinen Heimatverband DMSB.»

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Der Olchinger hatte bereits im vergangenen Jahr nach seinem Sturz in Scheeßel das Saisonfinale der Langbahn-WM in Roden sausen lassen müssen, sich aber dennoch in den Top-5 platziert, was ihm einen Fixplatz in der WM 2026 sicherte. In den Jahren 2023 und 2024 hat Smolinski trotz künstlicher Hüfte seine Weltmeistertitel Nummer 2 und 3 eingefahren, musste aber in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger seinem Körper Tribut zollen.

Eine mögliche Absage des WM-Auftakts in Marmande, über den zuletzt gemunkelt wurde, da das Wasser in Südfrankreich aufgrund der Hitzewelle rationiert wurde, steht derzeit nicht zur Debatte. «Im Moment ist alles okay», teilte FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna auf Anfrage von SPEEDWEEK.com mit. «Wenn die Temperaturen nachts über 22 Grad liegen, dann könnte wieder der rote Alarm ausgerufen werden, was ein Problem werden könnte. Aber danach sieht es derzeit nicht aus.»

Die Weltmeisterschaft 2026 besteht lediglich aus drei Veranstaltungen: Dem Auftakt am kommenden Montag (13. Juli) in Marmande folgen Scheeßel bei Bremen (23. August) und Morizes bei Bordeaux (5. September).

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