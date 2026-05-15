Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Langbahn

  4. /

  5. Langbahn-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Zach Wajtknecht fordert: «Tagesfinale oder mindestens vier Finalrennen»

Eine Langbahn-Weltmeisterschaft mit nur drei Finalrennen löst bei Titelträger Zach Wajtknecht keine Freudensprünge aus. «Dann lieber ein Tagesfinale», sagte der Engländer gegenüber SPEEDWEEK.com.

Langbahn-GP

Weltmeister Zach Wajtknecht
Weltmeister Zach Wajtknecht
Foto: manuel wüst
Weltmeister Zach Wajtknecht
© manuel wüst

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im vergangenen Jahr beendete Zach Wajtknecht die lange Durststrecke der Briten in Sachen Titel auf der Langbahn (seit Kelvin Tatum 2000) und feierte sowohl den Gewinn der Einzel- als auch der Teamweltmeisterschaft. Dem 28-Jährigen fiel damit eine große Last von den Schultern. «Ich fühle mich jetzt befreiter und werde auch einige offene Rennen mehr fahren, dann geht’s im Juli in die Weltmeisterschaft», so Wajtknecht, der am Vatertag auf der Sandbahn in Herxheim mit zwei starken Laufsiegen zeigte, dass er über den Winter nichts verlernt hat. «Das war ein gutes Rennen, ich konnte meine beiden Läufe gewinnen und es ist unglücklich, dass dann abgebrochen wurde. Herxheim ist immer eine gute Standortbestimmung und ein ganz wichtiges Rennen für mich.»

Werbung

Werbung

Kritisch sieht der Weltmeister im Hinblick auf die Saison 2026 den weiter rückläufigen Veranstaltungskalender. Im Vergleich zu 2025, damals war der WM-Kalender von sechs Veranstaltungen auf vier geschrumpft, gibt es dieses Jahr sogar noch einen Grand Prix weniger. «Es ist schwierig mit nur drei Rennen, es sollten mindestens vier sein», fordert Wajtknecht. «Bei so wenigen Rennen würde ich tatsächlich ein Tagesfinale bevorzugen – oder noch besser, wieder mehr Rennen als jetzt.»

Der WM-Kalender auf der Langbahn beinhaltet dieses Jahr lediglich die Finals in Marmande/F, Scheeßel/D und Morizes/F. Andere Veranstalter wie zum Beispiel Herxheim oder Mühldorf sind wegen der Vorschriften des Motorrad-Weltverbands FIM aus dem WM-Zirkus ausgestiegen und richten lieber andere Rennen aus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Pos

Fahrer

Punkte

R1

R2

R3

R4

1

Zach Wajtknecht

72

19

21

13

19

2

Chris Harris

68

13

17

21

17

3

Lukas Fienhage

65

17

19

19

10

4

Dave Meijerink

56

11

13

11

21

5

Martin Smolinski

47

21

11

15

-

6

Mathias Trésarrieu

42

9

10

8

15

7

Andrew Appleton

36

7

9

17

3

8

Mika Meijer

34

10

8

7

9

9

Kenneth Kruse Hansen

26

8

5

0

13

10

Tero Aarnio

24

4

3

10

7

11

Jordan Dubernard

23

3

15

5

-

12

Stephan Katt

22

5

4

9

4

13

Daniel Spiller

16

15

1

-

-

14

Romano Hummel

11

-

-

-

11

15

Jake Mulford

11

-

-

3

8

16

Anthony Chauffour

7

-

7

-

-

17

Jörg Tebbe

6

2

-

4

-

18

Patrick Kruse

5

-

-

-

5

19

William Kruit

4

-

-

2

2

20

Tino Bouin

2

-

2

-

-

21

Fabian Wachs

1

0

-

1

0

22

Timo Wachs

1

-

-

0

1

23

Mario Niedermeier

1

1

-

-

-

24

Thomas Valladon

0

-

0

-

-

Events

Alle Langbahn-GP Events

  1. Marmande 2026

    13.07.2026
    Zum Event

  2. Scheessel 2026

    23.08.2026
    Zum Event

  3. Morizes 2026

    05.09.2026
    Zum Event

Langbahn News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM