AF Corse zeigt Hypercar: Den Ferrari 499P für die Asian Le Mans Series

Die Asian Le Mans Series hat sich seit vielen Jahren etabliert und zählt genauso wie beispielsweise auch die European Le Mans Series zum Kosmos des Le Mans-Veranstalters ACO (Automobile Club de l’Ouest). In den letzten Jahren trat die Asian Le Mans Series hauptsächlich in Abu Dhabi und Dubai an – doch aus den allgemein bekannten Gründen sind Rennen in dieser Region aktuell recht schwierig zu planen. Somit wird die Saison 2026/27 in Südeuropa ausgetragen.

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Dazu kommt: In der Saison 2026/27 wird der asiatische Serienableger der FIA WEC erstmals überhaupt mit Hypercars bestückt. Denn AF Corse und Cetilar Racing werden jeweils einen Ferrari 499P aufbieten – wobei Cetilar Racing letztendlich eigentlich kein eigenständiger Rennstall ist, da die technische Betreuung ebenfalls über AF Corse läuft.

Am Steuer des AF-Corse-499P wird Luís Pérez Companc gemeinsam mit den Werksfahrern Nicklas Nielsen und Yifei Ye Gas geben. Das spiegelt sich auch im Aussehen des Ferrari 499P. Die Hauptfarben sind Blau und ein wenig Gelb. Die Farbgestaltung erinnert stark das Auto, mit dem Luís Pérez Companc zuletzt in der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs war.

Auch die Piloten stehen bereits fest: Der 499P von Cetilar Racing wird von Roberto Lacorte, Nicola Lacorte und Ferrari-Werksfahrer Antonio Fuoco pilotiert.

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