Asian Le Mans Series in Saison 2026/27 in Südeuropa

Die Asian Le Mans Series hat sich seit vielen Jahren etabliert und zählt genauso wie beispielsweise auch die European Le Mans Series zum Kosmos des Le Mans-Veranstalters ACO (Automobile Club de l’Ouest). In den letzten Jahren trat die Asian Le Mans Series hauptsächlich in Abu Dhabi und Dubai an – doch aus den allgemein bekannten Gründen sind Rennen in dieser Region aktuell recht schwierig zu planen. So hat beispielsweise die FIA WEC ihre letzten beiden Saisonrennen 2026 von Katar und Bahrain nach Barcelona-Catalunya und Monza gelegt .

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Die Asian Le Mans Series geht nun einen ähnlichen Weg und wird in der Saison 2026/27 in Südeuropa ausgetragen. So soll der Auftakt vom 13. bis 15. November 2026 auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (Südfrankreich) stattfinden. Danach soll es vom 15. bis 17. Januar 2027 nach Spanien auf den Circuito de Jerez Ángel Nieto gehen. Das Finale ist für den 19. bis 21. Februar 2027 auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão (Portugal) angesetzt.

Alle drei Kurse liegen natürlich nicht in Asien, was eventuell Verwirrung in Bezug auf den Rennserien-Namen «Asian Le Mans Series» stiften könnte. Somit wurde für die Saison 2026/27 gleich noch der Banner «Winter Le Mans Series» ausgerufen.

In Le Castellet hatte die FIA WEC in der Vergangenheit bereits den Prologue (also den Vorsaison-Test) abgehalten. In Portimao gab es sogar schon WEC-Rennen. Beide Strecken sind auch seit geraumer Zeit Standorte der European Le Mans Series. Jerez ist hingegen neu im Le Mans-Kosmos.

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«2026 hat sich als Ausnahmejahr erwiesen. Externe Zwänge, die völlig außerhalb unserer Kontrolle lagen, zwangen uns, unter schwierigen Umständen Entscheidungen im Interesse aller zu treffen. Nach Abwägung aller Fakten und Rücksprache mit allen Beteiligten wurde beschlossen, die Asian Le Mans Series für die Saison 2026/27 nach Europa zu verlegen», so ACO-Präsident Pierre Fillon. «Die Winter Le Mans Series bietet Teams und Fahrern die beste Plattform, um um einen der begehrtesten Preise im Langstreckenrennsport zu kämpfen: den Titel der Asian Le Mans Series - und für die LMP2- und GT3-Sieger zudem eine automatische Einladung zu den 24 Stunden von Le Mans 2027.»

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Hypercars, LMP2 und GT3 als Klassen

In der Saison 2026/27 wird auch die Klassenstruktur der Asian Le Mans Series angepasst. So treten im Championat dann erstmals auch Hypercars an. Dazu kommen die bekannten LMP2 und GT3. Im Rahmenprogramm soll es dann eine neue Serie geben, die «Asian Le Mans Cup» genannt wird. Dort treten dann LMP3- und GT3-Boliden an.

Geplanter Kalender der 2026/27 Asian Le Mans Series