European Le Mans Series auch 2026 wieder stark besetzt

Die European Le Mans Series ist sozusagen die zweite Liga des internationalen Langstreckensports. Die Serie thront unter der FIA WEC. Im kontinentalen Championat fahren jedoch keine Hypercars mit, sodass die LMP2 die Rennsiege unter sich ausmachen. Die LMP2 sind in der WEC (außerhalb der 24h Le Mans bekanntlich aussortiert).Wie in der WEC ist in der ELMS aber auch eine LMGT3-Klasse vertreten. Zusätzlich gibt es noch eine LMP3-Kategorie.

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Für die Saison 2026 wurden insgesamt 43 Rennwagen gemeldet. Die LMP2-Klasse besteht aus 11 Fahrzeugen. Dazu kommen noch 12 Prototypen in der LMP2 PRO/AM, die auch Gentleman-Piloten mit im Fokus hat. Alle LMP2 sind Oreca 07. Die französische Schmiede hat sich über die Jahre gegen die Konkurrenzanbieter Ligier, Riley/Multimatic oder Dallara behauptet. Das LMP2-Feld ist gespickt mit vielen bekannten und etablierten Teams aus dem Prototypen-Umfeld, so wie Proton Competition, United Autosports, IDEC Sport, Algarve Pro Racing oder auch Inter Europol Competition.

LMP3 und LMGT3 ebenfalls wieder dabei

Auch in der LMP3-Klasse gibt es nicht viel Abwechslung. Neun Ligier JS P325 treffen auf einen Duqueine D09. Die LMGT3-Klasse besteht aus 14 Fahrzeugen der sechs Marken Aston Martin, Corvette, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. An dieser Stelle hat die ELMS eine vorläufige Startliste hinterlegt. In Bezug auf die Rennstrecken ist die ELMS seit jeher recht attraktiv. Saisonauftakt ist im April 2026 in Barcelona, danach folgen im Laufe des Jahres noch Le Castellet, Imola, Spa-Francorchamps, Silverstone und Portimão. Die Rennen gehen über jeweils vier Stunden.