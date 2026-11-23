Der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló sah am Wochenende klasse Motorsport. Ferrari machte mit seinem Finali Mondiali Station und bot eine super Show. Highlight des Events waren die Rennen zur Ferrari Challenge. Sowohl die Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe als auch die Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America absolvierten ihr Saisonfinale. Dabei waren fast 80 Rennwagen vom Modell Ferrari 296 Challenge auf der Strecke unterwegs. Mit dem 296 Challenge Evo hat Ferrari zudem bereits den Nachfolger vorgestellt.

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Der Titel in Europa ging an Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) in der Trofeo Pirelli-Wertung. Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) holte sich die Trofeo Pirelli Am-Meisterschaft. In der Coppa Shell konnte Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) über den Titel jubeln und in der Coppa Shell Am Jean Ryu (Kessel Racing).

Im nordamerikanischen Pendant freute sich Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island) über den Titel in der Trofeo Pirelli und Mitchell Green (Ferrari of Westlake) über den Titel in der Trofeo Pirelli Am. Blake Rosser (Ferrari of San Diego) gewann die Coppa Shell und Melyssa Kozyra (Ferrari of Naples) die Coppa Shell Am.

Dann wurde es aber nochmals richtig spannend. Denn nachdem die beiden kontinentalen Serien abgeschlossen waren, ging es am Samstag und Sonntag um die Krone des Finali Mondiali. Alle Ferrari Challenge-Piloten, die in Barcelona zugegen waren, hatten die Möglichkeit, an den Rennen zum Weltfinale teilzunehmen und machten davon auch regen Gebrauch.

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Die Läufe waren von Spannung geprägt – und letztendlich setzten sich auch Piloten aus dem Favoritenkreis durch. Niklas Abrahamsen (Formula Racing) gewann die Trofeo Pirelli und Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) holte den Trofeo Pirelli Am-Titel. Eric Cheung (Formula Racing) siegte in der Coppa Shell und Charles Chan (Formula Racing) in der Coppa Shell Am.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen

Bestes Beispiel dafür, dass die Ferrari Challenge ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere im Motorsport sein kann, ist Thomas Neubauer. Er gewann 2022 das Finali Mondiali. Mittlerweile ist er Werksfahrer bei Ferrari. «Die Ferrari Challenge ist eine tolle Meisterschaft. Der 296 Challenge und der neue Evo sind richtig gute Rennautos und schon sehr nah dran am GT3-Auto», erläutert er. «Die Ferrari Challenge ist eine super Schule, in der man wirklich viel lernt.»

Ferrari hat zudem enthüllt, wo 2027 das Finali Mondiali stattfinden soll. Schauplatz ist vom 20. bis 24. Oktober 2027 das «Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari» in Imola.