IMSA in Laguna Seca: Porsche-Sieg und BMW-Podium

Das war ein Finish nicht für schwache Nerven: Mit einem sensationellen Überholmanöver gegen Earl Bamber holte Laurin Heinrich Sonntag (Ortszeit) in Laguna Seca den IMSA-Sieg für Porsches Kundenteam JDC-Miller und den dritten in Folge auf dem Weathertech-Kurs nahe Monterey für sich selbst. BMW freute sich über Rang drei für Eng/Wittmann.

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Miller Motorsport war das erste Kundenteam seit Einführung der LMDh-Autos 2023 mit einem Gesamtsieg. Porsche holte damit im vierten Saisonlauf den dritten Sieg nach Daytona und Sebring. Werksfahrer Heinrich, seit dem Vorjahr Wahl-Steirer, übernahm damit auch die Tabellenführung in der Fahrerwertung, während Porsche bei den Herstellern an der Spitze bleibt. Die beiden Werks-963 von Porsche Penske fielen nach langem Kampf im Spitzenfeld wegen eines späten Boxenstopps ins Mittelfeld zurück – Platz sechs für Estre/Vanthoor, Rang sieben für Nasr/Andlauer.

«Es ist unglaublich! Wir sind von weit hinten gestartet, aber haben uns dank fehlerfreier Arbeit des gesamten Teams nach vorn gearbeitet. Für mich persönlich war es in diesem Jahr der dritte Sieg im vierten IMSA-Rennen. Dass mir so etwas mit dem Werksteam und nun mit dem Kundenteam JDC-Miller MotorSports gelungen ist, macht es noch wertvoller. Ich werde diesen Sieg niemals vergessen», jubelte der 24-jährige Heinrich, der von Partner Tijmen van der Helm prächtig unterstützt worden war.

Während der Cadillac von Bamber/Aitken nur 0,758 Sekunden zurücklag, kam der BMW M Hybrid V8 von Philipp Eng und Marco Wittmann mit 3,343 Sek. Rückstand nach 2:40 Stunden als Dritter auf das Podest – das zweite für die Münchner in dieser IMSA-Saison. Das Duo, von Platz zehn gestartet, arbeitete sich sukzessive vor. Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor, die als Vierte gestartet waren, hatten zeitweise die Führung inne, wurden am Ende mit 23,1 Sek. Rückstand Neunte. Beide BMW hatten einen Abschiedsgruß an den Samstag verstorbenen Ex-Teamkollegen Alex Zanardi am Auto.

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«Ein gutes Ende eines schwierigen Wochenendes für uns», erklärte Eng, «wir haben das ganze Wochenende mit der Balance des Autos gekämpft, aber im Rennen haben wir einen perfekten Job gemacht. Marco ist fantastisch gefahren, und ich habe in meinem ersten Stint viel Energie sparen können, was uns am Ende geholfen hat.» Wittmann ergänzte: «Das nenne ich ein Happy End! Wir hatten an diesem Wochenende viele Probleme mit der Balance des Autos. Angesichts dessen ist Platz drei deutlich mehr, als wir erwartet hatten. Schön, dass die harte Arbeit des ganzen Teams mit einem Podium belohnt wurde. Am Ende des Rennens konnte ich mich nur noch verteidigen, aber der Porsche war einfach zu stark. Ihn konnte ich nicht halten, aber immerhin hat es dann noch zum dritten Platz gereicht.» Der GTD Pro-Sieg ging an den Ford von Christopher Mies/Frederic Vervisch.