Lewis Hamilton wird Schirmherr des M24 Museums in Le Mans

Den 28. Mai 2026 sollten sich Motorsport-Nostalgiker ganz fett im Kalender markieren. Dann dann eröffnet das M24 Museum seine Pforten. Das Museum ist direkt am Haupteingang der Rennstrecke von Le Mans gelegen. Es wurde in den letzten Monaten umfassend renoviert und vergrößert. Nun hat das M24 zudem einen neuen Schirmherr gewonnen. Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

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«Was hier entstanden ist, ist weit mehr als ein traditionelles Automuseum; es ist ein Zuhause für den Motorsport – ein Ort, der Geschichten erzählt: von Rennen, von Menschen und von der Technologie, die Le Mans und den Motorsport so einzigartig gemacht haben», erklärt Hamilton. «Das M24 vereint zudem eine unglaubliche Sammlung von Rennwagen und Erinnerungsstücken, darunter eine der weltweit größten Sammlungen an Formel-1-Boliden. Gemeinsam mit anderen legendären Fahrzeugen machen sie diesen Ort zu einem wahrhaft einzigartigen Erlebnis.»

Das M24 möchte ein Ort sein, an dem der Motorsport seine eigene Geschichte erzählt – auch jenen Menschen, die bislang vielleicht noch gar nichts über ihn wissen. Es beherbergt eine große Sammlung von Rennwagen, Exponaten, Archivmaterialien und Geschichten. Das M24 will das gesamte Spektrum des Motorsports abdecken: Formel 1, Langstreckenrennen, Rallyesport, Motorradrennen, Monoposto-Rennen und vieles mehr. Beispielsweise ist auch der Mercedes W09 ausgestellt. Das ist jener Rennwagen, mit dem Lewis Hamilton im Jahr 2018 seinen fünften WM-Titel holte.

Auch ACO-Präsident Pierre Fillon freut sich über Hamilton

«Lewis Hamilton ist mehr als nur eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Er gehört zu jenen seltenen Sportlern, die ihren Einfluss genutzt haben, um Veränderungen herbeizuführen, die weit über die Grenzen ihrer eigenen Disziplin hinausreichen», so Automobile Club de l’Ouest-Präsident Pierre Fillon. «M24 entspringt genau dieser Haltung. Es ist ein Ort, der jene Helden und Heldinnen des Motorsports feiert, deren Leistungen uns allen gehören. Ich bin stolz und erfreut, Lewis Hamilton an Bord dieses vielversprechenden und spannenden Abenteuers begrüßen zu dürfen.»

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