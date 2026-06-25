McLaren im Rahmenprogramm der 24 Hours of Le Mans 2027

Die 24 Hours of Le Mans sind eines der größten Motorsport-Ereignisse der Welt – und stets ist auch das Rahmenprogramm hochwertig. Immer wieder gibt es Markenpokale diverser Hersteller, die im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens antreten. Zuletzt waren hier Autos von Porsche, Ferrari, Ford aber auch schon von Aston Martin zugegen. Für 2027 hat sich nun McLaren einen der so begehrten Slots gesichert.

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So soll die McLaren Trophy Europe auf dem 13,626 Kilometer lagen Kurs auflaufen und die eigenen Saisonläufe drei und vier der 2027er Saison absolvieren. Darüber hinaus dürfen auch Piloten der McLaren Trophy America als Gaststarter mit dabei sein. Zudem sollen auch GT3- und GT4-Rennwagen von McLaren zugelassen werden. Durch das Mehrklassen-Format wird die Veranstaltung zum größten Zusammentreffen von McLaren GT-Rennwagen aller Zeiten in einem Wettbewerb.

Für McLaren ist 2027 sowieso ein ganz spezielles Jahr. Denn die britische Marke wird dann bekanntlich in die Hypercar-Klasse der FIA WEC einsteigen, zu der ja auch die 24 Hours of Le Mans zählen. Dafür wird aktuell gerade der MCL-HY genannte Prototyp entwickelt. Dazu kommt: Bereits seit 2024 sind McLaren-Fahrzeuge in der WEC unterwegs, jedoch bislang nur in der LMGT3-Klasse mit jeweils zwei McLaren 720S LMGT3 Evo.

«Die Aufnahme der McLaren Trophy Europe in Le Mans 2027 wird der ohnehin schon vielversprechenden Ausgabe der 24 Hours of Le Mans eine weitere wichtige Dimension verleihen», so Pierre Fillon (Präsident des Le Mans-Veranstalters Automobile Club de l’Ouest). «McLaren ist Teil der Geschichte unseres Rennens, und die Rückkehr in die Königsklasse mit dem MCL-HY ist ein starkes Symbol für die Dynamik, die den Langstreckenrennsport derzeit antreibt. Das Zusammentreffen von Hypercar-, GT3-, GT4- und McLaren-Trophy-Teilnehmern in derselben Woche wird ein einzigartiges Fest für die Marke, ihre Kunden und Fans schaffen. Le Mans war schon immer ein Ort, an dem Tradition und Zukunft aufeinandertreffen, und diese Ankündigung spiegelt diesen Geist perfekt wider.»

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