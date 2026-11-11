Neue Namen für Klassen in den Series des ACO und LMEM

Der Automobile Club de l'Ouest (ACO) organisiert nicht nur die so legendären 24 Hours of Le Mans, sondern über seine Tochter Le Mans Endurance Management (LMEM) auch diverse Rennserien im Sportwagen-Sport. Dort treten neben Prototypen auch GT-Rennwagen an. Über die Jahre wurden in den Serien diverse Bezeichnungen für die einzelnen Rennklassen eingeführt – und so wurde es nach und nach etwas unübersichtlich. Doch damit ist nun Schluss, da nun ein einheitliches System an den Start rollt.

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Unberührt bleibt auf jeden Fall die Sportwagen-WM (FIA WEC). Dort fahren weiterhin die Kategorien Hypercar und LMGT3. Ausnahme bilden die 24 Hours of Le Mans, die ja bekanntlich Teil der FIA WEC sind. Beim Klassiker an der französischen Sarthe sind ja auch die LMP2-Renner am Start. Diese treten nun in den beiden Kategorien LMP2 Pro und LMP2 an. Um in der LMP2-Klasse gewertet zu werden, muss mindestens ein Bronze-Fahrer im Line-up sein. In der LMP2 Pro ist dies nicht nötig. Auch in der European Le Mans Series wird es nun die LMP2 Pro und LMP2 geben. In der Asian Le Mans Series wird keine LMP2 Pro-Klasse eingeführt, sondern nur die LMP2. Bekanntlich fahren in der Asian Le Mans Series ab sofort aber auch die Hypercars mit.

Auch LMP3-Sport verfährt ähnlich mit der Klassenbezeichnung

Ähnlich ist es auch beim LMP3-Sport, für den es nun die Klassen LMP3 Pro und LMP3 geben wird. Auch hier gilt: Um in der LMP3-Klasse gewertet zu werden, muss mindestens ein Bronze-Fahrer im Line-up sein. In der LMP3 Pro ist dies nicht nötig. Beide Klassen treten im Michelin Le Mans Cup und im Asian Le Mans Cup. In der European Le Mans Series ist nur die LMP3-Klasse dabei (also inklusive eines Bronze-Piloten).

Auch im GT-Sport wird Ordnung geschaffen: In FIA WEC und European Le Mans Series tritt die LMGT3-Klasse an (LMGT3 haben unter anderen einen Drehmoment-Sensor). In der Asian Le Mans Series, im Michelin Le Mans Cup und Asian Le Mans Cup wird die Klasse nun GT3 heißen (hier fahren die Autos ohne Drehmoment-Sensor).

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«Le Mans war schon immer mehrere Rennen in einem. Unsere Aufgabe ist es, jedes dieser Rennen leicht verfolgbar zu machen – egal, ob man auf der Tribüne sitzt, vor einem Bildschirm zuschaut oder sich am anderen Ende der Welt befindet. Eine gemeinsame Sprache aus Namen und Farben, von Europa bis Asien, dient genau diesem Zweck», meint Pierre Fillon (Präsident des Automobile Club de l'Ouest).