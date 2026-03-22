Porsche feiert mit dem 963 Doppelsieg bei legendären 12h Sebring

Zu Saison 2026 ist Porsche bekanntlich aus der Hypercar-Klasse der FIA WEC ausgestiegen. Der 963 genannte Prototyp ist jedoch weiterhin im Einsatz – und zwar in der amerikanischen IMSA-Serie. Dort fährt der Renner von Erfolg zu Erfolg. Nach dem Sieg beim Saisonauftakt (den 24h Daytona) gewann Porsche auch die legendären 12h Sebring 2026. Beide Mal mit dem Fahrer-Trio Julien Andlauer, Felipe Nasr und Laurin Heinrich am Steuer. Knapp geschlagen fuhr der zweite Werks-Porsche mit Kévin Estre, Laurens Vanthoor und Matt Campbell auf Platz zwei.

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«Wir sind mit unseren Triumphen in Daytona und Sebring wie im Vorjahr die Gewinner der 36 Stunden von Florida – großes Kompliment an die Mannschaft», erklärt Urs Kuratle, Leiter Werksmotorsport LMDh. «Unser Team hat vor allem in der Vorbereitung optimal gearbeitet und war hier in Sebring ab dem ersten Training bestens aufgestellt. Von Simulation über Test bis hin zum Rennen: Alles hat gepasst. Ich bin stolz auf die Leistung aller, die zu diesem Erfolg beigetragen haben!»

Tatsächlich dominierte Porsche das Rennen nach Belieben. 273 von 343 Runden lagen die 963 an der Spitze des Feldes. Zwischen den beiden Werks-Autos gab es rund eine Stunde vor Rennende jedoch einen Konflikt. Aufgrund unterschiedlicher Strategien wurde Nasr aufgefordert Estre vorbeizulassen, was er auch tat. Doch wenige Runden später holte sich der Brasilianer die Position vom Franzosen zurück. «Nach einigen Stunden war klar, dass sich der Rennsieg zwischen unserem Porsche und dem 963 der Markenkollegen entscheiden wird. Beide Fahrzeuge haben Führungsarbeit geleistet, am Ende hat es für uns ganz knapp nicht gereicht – sehr schade», war Estre nach dem Rennen nicht sonderlich glücklich über Platz zwei.

Cadillac komplettiert das Podium

Tatsächlich war es der 20. Erfolg von Porsche bei den 12h Sebring. Platz drei ging an den Cadillac V-Series.R von Filipe Albuquerque, Will Stevens und Ricky Taylor vor den Markenkollegen Earl Bamber, Jack Aitken und Frederik Vesti. «Ich denke, das Ergebnis war das Beste, was wir hier herausholen konnten», so Taylor. «Wir haben dieses Wochenende bewiesen, dass wir das Auto sowohl für das Qualifying als auch für das Rennen optimal abstimmen können. Diese positive Entwicklung wird sich im Laufe der Saison noch verstärken. Wir freuen uns jetzt auf Long Beach.»

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Die Top Fünf rundete der Acura ARX-06 von Tom Blomqvist, Colin Braun und Scott Dixon ab. Dahinter folgte der BMW M Hybrid V8 von Sheldon van der Linde, Robin Frijns und Dries Vanthoor. «Einerseits bin ich zufrieden, dass wir uns von Startplatz acht nach vorn gearbeitet haben, andererseits ist es natürlich enttäuschend, dass wir nicht aufs Podium fahren konnten, nachdem wir zwischenzeitlich auf den Plätzen drei und vier lagen. Es sind trotzdem wichtige Punkte für die Meisterschaft», bilanzierte van der Linde.

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