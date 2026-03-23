Sebring: Manthey-Porsche schon im zweiten Anlauf Spitze

Während sich Thomas Preining und Riccardo Feller über ihren ersten Erfolg Im Klassiker in Florida freuten, genoss Klaus Bachler den Triumph schon zum dritten Mal nach 2023 und 2025. «Was für ein unglaubliches Rennen! Der erste Sieg für Manthey, der erste für den ‚Grello‘ und mein erster mit diesem Auto, das war etwas ganz Besonderes. Mein großer Dank geht an das gesamte Team und vor allem an meine Teamkollegen – alle machten einen Mega-Job! Das Auto hatte eine extrem gute Balance, speziell gegen Rennende hin. Wir waren aber auch strategisch topp. Und meinen Sieg im Vorjahr zu wiederholen ist etwas ganz Tolles», erklärte der Steirer Bachler. «Das ist auch ein Superergebnis für den Endurance Cup der IMSA mit ganz wichtigen Punkten.»

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Begeistert war natürlich auch Bachlers Landsmann Thomas Preining, genauso wie der Schweizer Riccardo Feller. «Ich bin beeindruckt, wie schnell wir als neues Team in der IMSA in die Erfolgsspur gefunden haben. Die Fortschritte unserer Mannschaft sind enorm. Danke an alle, die uns auf dem bisherigen Weg unterstützt haben. Es war heute ein schwieriges und strategisches Rennen. Die letzten zwei Stunden verliefen wie in der DTM: Vollgas und mit aller Entschlossenheit in die Zweikämpfe», sagte der DTM-Champion von 2023 Preining.

Der Grello hatte über die gesamte Rennen Schlagdistanz zur Spitze, führte schon nach zwei Stunden erstmals und eroberte in der Schlussphase in der Nacht wieder die Führung, die von Preining gekonnt verteidigt wurde. Feller ergänzte: «Ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Ein großer Dank gilt dem gesamten Team, dass ich den ersten USA-Sieg des Grello miterleben und mit einfahren durfte. Wir hatten ein nahezu perfektes Rennen ohne größere Zwischenfälle, und am Ende hat Thommy das stark zu Ende gebracht und den Sieg nach Hause gefahren.»

Zurückhaltend gab sich Manthey-Geschäftsführer Nicolas Raeder, der zugab: «Dieses Rennen hat noch einmal gezeigt, wie anspruchsvoll die IMSA wirklich ist. Das Niveau hier ist enorm hoch, der Wettbewerb sehr stark. Für uns als neues Team in dieser Meisterschaft bedeutet das, dass wir an vielen Stellen noch dazulernen und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln müssen.»

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Erfolgreicher Tag für Porsche

«Wir hatten mit dem Porsche 963 in der Topklasse GTP als auch in der GT-Topkategorie mit dem 911 GT3 R die richtigen Pakete. Wir waren schnell, die Fahrer souverän und alle Teams haben optimal gearbeitet – besser können wir es uns nicht wünschen», resümierte Porsches Sportchef Thomas Laudenbach, der sich über einen Doppelsieg von Porsche auch in der GTD Pro freuen durfte, denn der AO-911er von King/Tandy/Piccariello hatte als Zweiter nur 1,43 Sek. Rückstand auf den Manthey-911er.

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Für das Manthey-Team geht es im Endurance Cup der fünf Langstreckenrennen der IMSA erst im Juni in Watkins Glen weiter, danach folgen Road America (jeweils sechs Stunden) und Road Atlanta (zehn).