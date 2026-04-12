Weitere Details zur LMP2-Generation ab 2028 bekannt

Der internationale Prototypensport ist wie eine Pyramide aufgebaut. Ganz oben stehen die Hypercars (nach LMH- oder LMDh-Regeln), die in der FIA WEC um die Gesamtsiege kämpfen. Darunter fahren die LMP2 und die LMP3. Die aktuelle LMP2-Plattform gibt es seit 2017. Eigentlich sind vier verschiedene Chassis zugelassen, doch im Grunde fahren alle mit dem Oreca 07. Die Klasse ist ein Erfolg. Insgesamt wurden rund 200 Chassis gebaut. Dennoch steht nun ein Nachfolger vor der Tür.

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Ab 2028 soll es mit der neuen LMP2-Generation bekanntlich losgehen. Der ACO immer mal wieder Infos zum neuen Konzept herausgegeben. Im Rahmen der ELMS in Barcelona gab es nun ein weiteres Update. Die neuen Autos sollen die Leistungswerte der aktuellen Generation beibehalten. Als Zielgewicht wurden 950 kg definiert. Und auch die aerodynamischen Eigenschaften sollen (verglichen mit den aktuellen LMP2) weitgehend unverändert bleiben. Seit einiger Zeit war bekannt, dass Ligier Automotive und Oreca als Lieferanten für das Chassis ausgewählt wurden.

Der Motor wird wieder von Gibson Technology kommen. Es ist ein V6-Turbo mit 420 kW an Leistung. Goodyear wird exklusiver Reifenlieferant bleiben. Die neuen LMP2 sollen in der European Le Mans Series und der Asian Le Mans Series antreten. In der FIA WEC sind sie nur einmal im Jahr mit dabei. Das ist bei den 24 Stunden von Le Mans. Ob die amerikanische IMSA-Serie auch die neuen LMP2 zulässt, wurde hingegen noch nicht verraten.

«Wir sind stolz, heute das nächste Kapitel der LMP2-Klasse einzuläuten», meint Pierre Fillon (Präsident des ACO). «Mit dieser Generation von 2028 bauen wir auf einem bewährten Erfolg auf und bereiten uns gleichzeitig auf die Zukunft vor – wir verbessern die Sicherheit, erhalten die Leistung und den Fahrspaß und gewährleisten die Kostenkontrolle für unsere Teilnehmer. Die LMP2 wird auch in den kommenden Jahren ein zentraler Bestandteil des Langstreckenrennsports bleiben.»

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