Mailand: Fahrverbot für ältere Zweiräder bis 2027 verschoben
Gute Nachrichten für Mailands Motorradfahrer: Die Stadtverwaltung verschiebt das Fahrverbot für ältere Motorräder in den Umweltzonen Area B und Area C erneut – diesmal bis Oktober 2027.
Eigentlich hätten die Einschränkungen für Euro 2- und Euro 3-Zweitakter sowie Euro 0- bis Euro 2-Viertakter bereits früher greifen sollen. Zweitakt-Motorräder und Roller der Jahrgänge 2004 bis 2020 und Viertakter vor Baujahr 2006 hätten praktisch auf dem gesamten Mailänder Stadtgebiet nicht mehr verwendet werden dürfen.
Nach mehreren Aufschüben soll dieses Verbot nun erst im Herbst 2027 in Kraft treten. Die Stadt begründet dies mit dem aktuellen Fahrzeugbestand: Motorräder machen etwa 20,3 % des Verkehrs in Mailand aus, wobei viele bereits von emissionsarmen Verbrennungsmotoren oder elektrisch angetrieben werden. Ihr Anteil an der Luftbelastung liegt aktuell bei nur 2 % (PM10) bzw. 1 % (NOx).
Der Hintergrund des neuerlichen Aufschubs: Im Frühjahr 2027 stehen in Mailand Bürgermeisterwahlen an. Mit der Verschiebung entgeht die aktuelle Verwaltung einem höchst unpopulären Thema im Wahlkampf und überlässt es den Nachfolgern wahlweise die Motorradbesitzer oder die Umweltschützer zu verärgern.
Parallel dazu gibt es Lockerungen in der ZTL Isola, einem trendigen Stadtteil nördlich des Stadtzentrums: Zwischen 19:30 und 06:00 Uhr dürfen Motorräder dort künftig trotz ursprünglicher Verbote fahren und parken, um den Parkdruck in den umliegenden Vierteln zu senken. Autos hingegen dürfen das Quartier zu dieser Zeit nicht befahren.
Während die Politik von einem Sieg für über 90.000 betroffene Halter spricht, kommt Kritik von Umweltschützern. Aktuell dürfen nur Euro 0- und Euro 1-Zweitakter (gebaut vor 2004) in Mailand nicht mehr auf die Strasse.
