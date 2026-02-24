Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Produkte

  4. /

  5. News

Werbung

Mailand: Fahrverbot für ältere Zweiräder bis 2027 verschoben

Gute Nachrichten für Mailands Motorradfahrer: Die Stadtverwaltung verschiebt das Fahrverbot für ältere Motorräder in den Umweltzonen Area B und Area C erneut – diesmal bis Oktober 2027.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

Mailand: Symbolisches Verbot von älteren Motorrädern und Rollern verschoben
Mailand: Symbolisches Verbot von älteren Motorrädern und Rollern verschoben
Foto: Archiv Lüthi
Mailand: Symbolisches Verbot von älteren Motorrädern und Rollern verschoben
© Archiv Lüthi

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Eigentlich hätten die Einschränkungen für Euro 2- und Euro 3-Zweitakter sowie Euro 0- bis Euro 2-Viertakter bereits früher greifen sollen. Zweitakt-Motorräder und Roller der Jahrgänge 2004 bis 2020 und Viertakter vor Baujahr 2006 hätten praktisch auf dem gesamten Mailänder Stadtgebiet nicht mehr verwendet werden dürfen.

Werbung

Werbung

Nach mehreren Aufschüben soll dieses Verbot nun erst im Herbst 2027 in Kraft treten. Die Stadt begründet dies mit dem aktuellen Fahrzeugbestand: Motorräder machen etwa 20,3 % des Verkehrs in Mailand aus, wobei viele bereits von emissionsarmen Verbrennungsmotoren oder elektrisch angetrieben werden. Ihr Anteil an der Luftbelastung liegt aktuell bei nur 2 % (PM10) bzw. 1 % (NOx).

Der Hintergrund des neuerlichen Aufschubs: Im Frühjahr 2027 stehen in Mailand Bürgermeisterwahlen an. Mit der Verschiebung entgeht die aktuelle Verwaltung einem höchst unpopulären Thema im Wahlkampf und überlässt es den Nachfolgern wahlweise die Motorradbesitzer oder die Umweltschützer zu verärgern.

Empfehlungen

Parallel dazu gibt es Lockerungen in der ZTL Isola, einem trendigen Stadtteil nördlich des Stadtzentrums: Zwischen 19:30 und 06:00 Uhr dürfen Motorräder dort künftig trotz ursprünglicher Verbote fahren und parken, um den Parkdruck in den umliegenden Vierteln zu senken. Autos hingegen dürfen das Quartier zu dieser Zeit nicht befahren.

Werbung

Werbung

Während die Politik von einem Sieg für über 90.000 betroffene Halter spricht, kommt Kritik von Umweltschützern. Aktuell dürfen nur Euro 0- und Euro 1-Zweitakter (gebaut vor 2004) in Mailand nicht mehr auf die Strasse.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Produkte News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien