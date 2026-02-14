Mash K750: China-Sportler mit Schweizer Genen

Lange Zeit stand die französische Marke Mash für einfache Einzylinder im Vintage-Look, gefertigt in China. Nun geht Mash (mindestens) einen Schritt weiter. Die Mash K750 (in China als Jedi K750 bekannt) zielt direkt auf die etablierte Konkurrenz wie die Kawasaki Ninja 650 oder Yamaha R7.

Das Herzstück ist ein Reihenzweizylinder mit 730 cm³, 270° Kurbelwellenkröpfung und DOHC-Ventiltrieb. Mit vier Ventilen pro Zylinder und Schlepphebel für deren Betätigung trägt dieser Motor die Handschrift der Schweizer Firma Suter Racing, die an der Entwicklung beteiligt war. Die Leistungsdaten: 75 PS bei 8.500/min und 70 Nm bei 7.000/min unter Einhaltung von Euro 5+.

Markante Einarmschwinge und schlanker Unterflur-Auspuff Foto: Mash Markante Einarmschwinge und schlanker Unterflur-Auspuff © Mash

Auch an der Fahrwerksentwicklung war Suter Racing beteiligt. Das Chassis ist ein Aluminium-Gussrahmen, der nur 9,3 kg wiegt, kombiniert mit einer Einarmschwinge. Bei den Anbauteilen wurde nicht gespart – radiale Brembo-Zangen, Bosch-ABS, einstellbare KYB-Federelemente und Michelin Road 6 Reifen sind verbaut.

Das Design steuerte das Studio Marabese aus Italien bei. Mit 214 kg fahrfertig ist die Mash K750 zwar kein absolutes Leichtgewicht, bietet aber modernste Technik, verpackt in ein spektakuläres Design zum Kampfpreis von 7.699 € (Schweiz Fr. 7.900.-, Österreich 8.490 €).