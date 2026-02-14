Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Produkte

  4. /

  5. News

Werbung

Mash K750: China-Sportler mit Schweizer Genen

Mash bricht mit der Retro-Tradition und bringt mit der K750 einen spektakulären Sporttourer. Dank Schützenhilfe von Suter Racing und Design aus Italien soll die Mittelklasse aufgemischt werden.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

Mash K750: Sporttourer aus Frankreich, gebaut in China
Mash K750: Sporttourer aus Frankreich, gebaut in China
Foto: Mash
Mash K750: Sporttourer aus Frankreich, gebaut in China
© Mash

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Lange Zeit stand die französische Marke Mash für einfache Einzylinder im Vintage-Look, gefertigt in China. Nun geht Mash (mindestens) einen Schritt weiter. Die Mash K750 (in China als Jedi K750 bekannt) zielt direkt auf die etablierte Konkurrenz wie die Kawasaki Ninja 650 oder Yamaha R7.

Werbung

Werbung

Das Herzstück ist ein Reihenzweizylinder mit 730 cm³, 270° Kurbelwellenkröpfung und DOHC-Ventiltrieb. Mit vier Ventilen pro Zylinder und Schlepphebel für deren Betätigung trägt dieser Motor die Handschrift der Schweizer Firma Suter Racing, die an der Entwicklung beteiligt war. Die Leistungsdaten: 75 PS bei 8.500/min und 70 Nm bei 7.000/min unter Einhaltung von Euro 5+.

Markante Einarmschwinge und schlanker Unterflur-Auspuff
Markante Einarmschwinge und schlanker Unterflur-Auspuff
Foto: Mash
Markante Einarmschwinge und schlanker Unterflur-Auspuff
© Mash

Empfehlungen

Auch an der Fahrwerksentwicklung war Suter Racing beteiligt. Das Chassis ist ein Aluminium-Gussrahmen, der nur 9,3 kg wiegt, kombiniert mit einer Einarmschwinge. Bei den Anbauteilen wurde nicht gespart – radiale Brembo-Zangen, Bosch-ABS, einstellbare KYB-Federelemente und Michelin Road 6 Reifen sind verbaut.

Werbung

Werbung

Das Design steuerte das Studio Marabese aus Italien bei. Mit 214 kg fahrfertig ist die Mash K750 zwar kein absolutes Leichtgewicht, bietet aber modernste Technik, verpackt in ein spektakuläres Design zum Kampfpreis von 7.699 € (Schweiz Fr. 7.900.-, Österreich 8.490 €).

Sieht stark aus, und der Preis ist ebenfalls stark: Mash K750
Sieht stark aus, und der Preis ist ebenfalls stark: Mash K750
Foto: Mash
Sieht stark aus, und der Preis ist ebenfalls stark: Mash K750
© Mash

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Produkte News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien