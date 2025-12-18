McKlein Rallye-Kalender 2026: The Wider View

Selbst Formel-1-Champion Max Verstappen anerkennt neidlos: Keine Motorsport-Disziplin ist so vielseitig und spektakulär wie die Rallye-Weltmeisterschaft.

Für den atemberaubenden XXL-Kalender "McKlein Rally 2026 – The Wider View" hat die Bildredaktion von McKlein 25 spektakuläre Motive zusammengestellt, um im 95 cm breiten Panoramaformat die ganze Bandbreite dieses Sports gebührend zu präsentieren.

Sehen Sie die spektakulärsten Sprünge von Elfyn Evans oder Ott Tänak, Kalle Rovanperä zwischen hohen Schneewänden, Takamoto Katsuta in einer wunderbaren Bergkulisse, die einzigartige Stimmung auf den Nachtprüfungen der Rallye Monte-Carlo und vieles mehr.

Im Einklang von Artisten am Lenkrad und Künstlern hinter der Kamera sind Aufnahmen entstanden. Das ist höchste Fahrkunst, von den Fotografen meisterhaft eingefangen, jedes Staubkorn, jedes Wassertröpfchen, jeder Eiskristall gestochen scharf. "The Wider View" bleibt rundweg der beste Rallye-Kalender der Branche.

Am Col de Turini, bei der weltberühmten Rallye Monte Carlo Foto: McKlein Publishing Am Col de Turini, bei der weltberühmten Rallye Monte Carlo © McKlein Publishing

Höhenflug mit Pajari/Salminen in Südamerika Foto: McKlein Publishing Höhenflug mit Pajari/Salminen in Südamerika © McKlein Publishing

Fourmaux/Coria: Staubschleudern bei der Safari Foto: McKlein Publishing Fourmaux/Coria: Staubschleudern bei der Safari © McKlein Publishing

Thierry Neuville lässt es in Schweden krachen Foto: McKlein Publishing Thierry Neuville lässt es in Schweden krachen © McKlein Publishing

McKlein Rally Calendar 2025 – The Wider View

Herausgeber: McKlein Publishing

Fotografie: McKlein

Format: 95 x 48 cm

Seitenzahl: 25

Fotos: 25 (2 Motive pro Monat zur Auswahl)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-62-7

Preis: 49 Euro

Erhältlich bei:

Rallywebshop

Hauptstr. 172

51143 Köln

Deutschland

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.rallywebshop.com

Mehr als 50 Jahre alt ist die Rallye-WM nun, und einige der besten Momente fängt der "Desktop Rally Calendar 2026" ein. Wie stets stellt er den Rallye-Fan alle zwei Wochen vor die Wahl: Klassik oder Moderne? Im Handumdrehen austauschbar sind die beiden Motive: je eins aus der bunten Rallye-Vergangenheit, je eins aus der jüngsten WRC-Saison. Der Rallye-Fan hat die süsse Qual der Wahl: Wählen Sie zwischen Hannu Mikkola und Sébastien Ogier, oder zwischen dem Sport Quattro und dem aktuellen Hyundai i20 Rally1.

"Desktop Rally Calendar 2026". Mit 56 Fotos aus mehr als 50 Jahren Rallye-Historie im Format 11,5 x 14 cm (ISBN 978-3-947156-64-1, für nur 12 Euro).

Der Desktop Rally Calendar 2026 Foto: McKlein Publishing Der Desktop Rally Calendar 2026 © McKlein Publishing

