Mehr Power für den Audi RS Q8: Neuer Abt RSQ8-S präsentiert

Nach dem Marktstart des überarbeiteten Audi RS Q8 stellt ABT Sportsline das neue RSQ8-S Paket vor. Der Kemptener Veredler verleiht dem sportlichen Performance-SUV mit einer abgestimmten Leistungssteigerung, einem Aerodynamik-Paket aus Carbon und ausgewählten Details im Interieur einen noch dynamischeren Auftritt und eine persönliche Note.

Im Zentrum des Pakets steht die ABT Power R Leistungssteigerung. Sie ist auf beide werksseitigen Leistungsstufen des RS Q8 abgestimmt und hebt je nach Basisfahrzeug die Leistung deutlich an. Aus der Serienkonfiguration mit 441 kW (600 PS) und 800 Nm werden etwa 544 kW (740 PS) und 920 Nm. Die stärkere Ausgangsversion mit 471 kW (640 PS) und 850 Nm erreicht mit dem RSQ8-S Paket rund 559 kW (760 PS) und 980 Nm. So erhalten sowohl Fahrer des 600 PS Modells als auch des 640 PS Modells eine passende Performance-Option mit klar spürbarer Mehrleistung.

Optisch wird die zusätzliche Leistung durch ein stimmiges Aerodynamik-Paket unterstrichen. Ein Frontspoiler aus mattem Sichtcarbon betont die Frontpartie, während eine ABT Radhausentlüftung an der Vorderachse in Schwarz glänzend mit integrierter Emblemplakette RSQ8-S für einen markanten Auftritt sorgt.

Am Heck schließt ein Heckflügel aus mattem Sichtcarbon die Linienführung ab und schärft die Silhouette des SUVs. Die ABT Schalldämpferanlage aus Edelstahl mit vier mattschwarzen Endrohrblenden im Durchmesser von 102 mm fügt sich harmonisch in die ABT Endrohrschächte ein und komplettiert den sportlichen Look der Heckpartie.

Für die passende Fahrdynamik sorgt die elektronische Tieferlegung ABT Level Control. In Kombination mit den gewichtsoptimierten ABT HIGH PERFORMANCE IR23 Sportfelgen im 23 Zoll Format und der Bereifung in 295/35 R23 mit RDKS entsteht ein präzises und zugleich alltagstaugliches Fahrverhalten, das die Mehrleistung souverän auf die Straße bringt.

Im Innenraum setzt ABT Sportsline auf gezielte Veredelungen, die den RSQ8-S dezent, aber sichtbar von der Serie abheben. Die Sitzveredelung mit ABT Logo in der Kopfstütze und RSQ8-S Logo, eine ABT Lenkradplakette sowie die Schaltknaufkappe aus mattem Sichtcarbon bilden dabei das Herzstück der Anpassungen. Ergänzt wird das Interieur durch die ABT Türeinstiegsbeleuchtung mit Logo, Fußmatten und Einstiegsleisten mit RSQ8-S Schriftzug, eine Kofferraummatte sowie die ABT Start-Stop-Schalterkappe. So entsteht ein in sich schlüssiges Gesamtpaket für Fahrer, die ihrem RS Q8 eine individuelle und sportlich akzentuierte Note verleihen möchten, ohne den Charakter des Fahrzeugs grundlegend zu verändern.