Mercedes-AMG präsentiert zwei neue Extrem-Sportwagen

Mit dem CONCEPT AMG GT TRACK SPORT hat Mercedes‑AMG im vergangenen Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt. AMG Fans aus aller Welt fragten sich, was es mit dem spektakulären Konzept für ein weiteres Derivat der GT-Familie auf sich hat. Jetzt folgt die Auflösung: Das Konzeptfahrzeug dient als Technologieträger für gleich zwei außergewöhnliche Performance-Modelle. Es bildet die Basis für den neuen Mercedes‑AMG GT3 sowie den zukünftigen Mercedes‑AMG GT Black Series – die aktuelle GT-Familie wird damit um zwei Modelle erweitert.

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Wir entwickeln den extremsten Black Series aller Zeiten. Gleichzeitig wollen wir mit dem künftigen GT3 den nächsten Rekordjäger im Motorsport stellen. Die Grundlage dafür ist das CONCEPT AMG GT TRACK SPORT – ein Technologieträger, der von Anfang an mehr war als nur ein Konzept. Er ist unser unmissverständliches Bekenntnis zu maximaler Performance, ein Versprechen für die Rennstrecke und die Straße gleichermaßen. Bei AMG entwickeln wir Fahrzeuge, um Erwartungen zu übertreffen. Und genau das werden der künftige Black Series und der neue GT3 tun", so Michael Schiebe, Vorstandsmitglied der Mercedes‑Benz Group AG, Produktion, Qualität & Supply Chain Management, und Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes‑AMG GmbH

Zwei Fahrzeuge, ein Versprechen: kompromisslose Performance

Mit dem Projekt unterstreicht die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach einmal mehr ihren Anspruch, sowohl im Kundensport als auch auf der Straße Maßstäbe zu setzen.

Die straßenzugelassene Variante des Konzeptfahrzeugs dient als Homologationsmodell für den GT3 Nachfolger. Die Bezeichnung „TRACK SPORT“ war bewusst gewählt – als Brücke zwischen der kompromisslosen Rennstrecken-Performance des Mercedes‑AMG GT3 und der extremen, aber straßenzugelassenen Leistung, welche die Black Series Modelle seit jeher auszeichnet.

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Seit Oktober 2025 absolviert der mit gelbgrünen und roten Akzenten getarnte Prototyp umfangreiche fahrdynamische Erprobungen auf Testgeländen und Rennstrecken. Neben der hauseigenen Entwicklungsstrecke in Immendingen gehörten dazu auch der Bilster Berg, Portimão und Monteblanco. Mit dem Beginn der Erprobungsphase auf der Nürburgring-Nordschleife folgt nun der nächste Entwicklungsschritt.

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Auch die Farben werden nun klar zugeordnet: Rot steht künftig für den Mercedes‑AMG GT3 als zentrales Element der Farbwelt von Mercedes‑AMG Motorsport, Gelbgrün für den Mercedes‑AMG GT Black Series.

Neuer Mercedes‑AMG GT3: Die nächste Generation im Kundensport

Der Mercedes‑AMG GT3 markiert die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Kundensportprogramms von Mercedes‑AMG.

Der Grundstein für das Kundensport-Engagement der Marke wurde 2010 gelegt. 2011 folgte die erste volle Rennsaison mit dem Mercedes‑Benz SLS AMG GT3. Mit dem Mercedes‑AMG GT3 ab 2016 sowie der Evo-Version ab 2020 wurde diese Erfolgsgeschichte konsequent fortgeschrieben.

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Mit der Entscheidung zur Entwicklung eines GT3 Nachfolgers erfolgte die Gründung der Affalterbach Racing GmbH – einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mercedes‑AMG – die gemeinsam mit Mercedes‑AMG Motorsport für die Entwicklung und den Aufbau des neuen Fahrzeugs verantwortlich ist.

Der neue GT3 befindet sich derzeit in der intensiven Entwicklungsphase. Ziel ist es, das erfolgreiche Kundensport-Erbe fortzuführen und zugleich wieder neue Maßstäbe in Performance, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu setzen.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: „Mit der Auflösung des Konzepts können wir auch den neuen Mercedes-AMG GT3 konkret benennen, mit dem wir für Mercedes-AMG Motorsport die Erfolgsgeschichte im Kundensport fortschreiben wollen. Unser Ziel ist es, erneut ein Fahrzeug zu präsentieren, das die Benchmark setzt. Aus den ersten Tests haben wir bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen. Nun starten wir in die nächste Entwicklungsphase und testen auch auf Rennstrecken, die für den GT-Sport relevant sind.“

AMG Black Series: Rennsport-DNA für die Straße

Kraft, Ausdauer und grenzenlose Performance – das beschreibt die Königsklasse von Mercedes‑AMG. Seit 2006 tragen ausgewählte Modelle die begehrte Bezeichnung „Black Series“.

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Die Wurzeln von AMG liegen bekanntlich im Rennsport. Im Jahr 1967 war es die visionäre Idee der Gründer Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher, auf Basis von Mercedes Fahrzeugen Automobile zu entwickeln, die den Performance-Anforderungen des professionellen Rennsports gewachsen waren. Im Mittelpunkt stand dabei der Transfer von Rennsport-Genen auf die Straße.

Ein Schlüsselmodell in dieser Entwicklung war der Mercedes‑Benz SLK 55 AMG. Mit seinem leistungsstarken 360-PS-5,5-Liter-V8-Motor stellte er seine beeindruckende Performance unter anderem in der Formel 1® als offizielles FIA F1® Safety Car unter Beweis. Während die Baureihe selbst für die Straße konzipiert war, lieferten eigens für eine asiatische Rennserie entwickelte Versionen des SLK 55 die entscheidenden Impulse für die spätere „Black Series“-Modellreihe. Das Projekt lief intern unter dem Arbeitstitel „TRACK SPORT“ und stand sinnbildlich für den Versuch, die kompromisslose Rennstreckenausrichtung unmittelbar auf ein straßenzugelassenes Fahrzeug zu übertragen. Dieser Ansatz mündete 2006 schließlich im Mercedes‑Benz SLK 55 AMG Black Series – einem Fahrzeug, das den Geist des Motorsports in seiner reinsten Form verkörperte und den Grundstein für eine Tradition legte, enorm leistungsfähige Rennsporttechnologie straßenzugelassen erlebbar zu machen.

Diese einzigartige Verknüpfung von Rennsport und straßenzugelassenem Fahrzeug führt das CONCEPT AMG GT TRACK SPORT in die Gegenwart. Die Geschichte der Black Series steht für Innovation, kompromisslose Performance und die ständige Suche nach dem Limit. Das CONCEPT AMG GT TRACK SPORT war ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg, der nun in der eigenständigen Präsentation des neuen AMG GT3 und des zukünftigen AMG GT Black Series gipfelt – zwei Fahrzeuge, die die Legende fortschreiben und die Zukunft der Performance von Mercedes‑AMG definieren.

Weitere Details zu beiden Fahrzeugen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

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