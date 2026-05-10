Mert Lawill verstorben: Trio von On Any Sunday ist wieder komplett

Mit dem Amerikaner Mert Lawille verliert die Rennsport-Welt nicht nur einen begnadeten Fahrer, sondern auch einen visionären Ingenieur, der seinen Erfindungsgeist in zwei Welten auslebte: Im Motorrad-Dirttrack und später als Mountbike-Pionier. Weltweit wurde er bekannt durch den von Kultfilm «On Any Sunday».

Werbung

Werbung

Lawwill war von 1964 bis `77 Werksfahrer für Harley-Davidson. In einer Ära, in der das amerikanische Dirttrack-Racing purer Überlebenskampf auf Staub und Schotter war, gehörte er zur absoluten nationalen Spitze. Sein größter Triumph war der Gewinn der AMA Grand National Championship 1969. Zu dieser Meisterschaft zählten nicht nur Dirttrack-Rennen, sondern auch fünf Strassenrennen.

Lawwill sicherte sich den Titel nicht durch Dominanz in einer einzelnen Disziplin, sondern durch Konstanz. Während Spezialisten wie Gene Romero oder Gary Nixon in ihren Paradedisziplinen glänzten, sammelte Lawwill überall Punkte. Er war ein echter Allrounder, was in der damaligen Grand National Championship die Voraussetzung für den Gewinn der Meisterschaft war.

Unsterblich wurde er für Millionen Fans jenseits der Rennstrecken durch Bruce Browns Dokumentarfilm On Any Sunday, erschienen 1971. An der Seite von Steve McQueen und Malcolm Smith verkörperte Lawwill den bescheidenen, hart arbeitenden Profi. Die Szenen, in denen er im Van quer durch die USA zu den Rennen reist, einen Fuss auf dem Armaturenbrett, wurden zum Sinnbild für die Freiheit und Leidenschaft des Motorsports.

Werbung

Werbung

Lawwill war weit mehr als nur ein schneller Fahrer. In seiner Garage in Tiburon, Kalifornien, tüftelte er unermüdlich an technischen Lösungen. Als seine Profi-Karriere auf dem Motorrad endete, übertrug er sein Wissen über Fahrwerkstechnik auf das damals in den Anfängen steckende Mountainbike. 1978 entwickelte er den Pro Cruiser, das heute als das erste in Serie produzierte Mountainbike der Welt gilt.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Lawwill erfand für Mountainbikes die Hinterradfederung mit vier Gelenken, die später Marken wie Yeti und Schwinn verbauten und damit Weltmeisterschaften im Downhill gewannen.

Lawills Mitgefühl und sein technisches Genie zeigten sich auch in der Entwicklung spezieller Handprothesen, die es amputierten Fahrern ermöglichten, wieder den Lenker eines Motorrads oder Fahrrads zu halten.

Sonnenuntergang: Mert Lawill, Malcolm Smith und Steve McQueen Foto: Archiv Lüthi Sonnenuntergang: Mert Lawill, Malcolm Smith und Steve McQueen © Archiv Lüthi

Werbung

Werbung

In On Any Sunday gibt es mehrere Szenen mit dem Trio Lawill, dem Schauspieler Steve McQueen und dem Motocross- und Enduro-Champ Malcolm Smith. McQueen verstarb schon 1980, Smitz 2024. Mit dem Tod von Lawill ist das Trio nun im Jenseits komplett, um wieder auf Geländemotorrädern in den Sonnenuntergang zu reiten.