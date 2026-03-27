Michael van Zomeren: Interim-Chef für Yamaha Motor Europe in Deutschland

Yamaha Motor Europe N.V. gibt Ende März 2026 eine personelle Veränderung an der Spitze der deutschen Niederlassung bekannt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Michael van Zomeren die Position des Country Managers für dedeutschen Markt. Michael van Zomeren wird diese Aufgabe Interims zusätzlich zu seiner aktuellen Rolle als Director Marketing & Motorsport bei Yamaha Motor Europe (YME) wahrnehmen.

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Mit Michael van Zomeren setzt Yamaha eine Führungspersönlichkeit mit über 27 Jahren Erfahrung innerhalb der Yamaha Motor Organisation. Van Zomeren blickt auf eine internationale Karriere zurück: Nach 20 Jahren in der europäischen Zentrale in Schiphol-Rijk leitete er sechs Jahre lang als Country Manager die Geschicke von Yamaha Motor Scandinavia. Dort verantwortete er die Geschäftsaktivitäten in Schweden, Norwegen, Dänemark, Grönland, Island und auf den Färöer-Inseln bevor er im Juli 2024 als Director Marketing & Motorsport bei YME berufen wurde.

«Seine tiefe Verwurzelung in den Bereichen Sales, Marketing und General Management machen ihn zur idealen Besetzung, um die Präsenz von Yamaha auf dem deutschen Markt weiter zu stärken», heißt es bei Yamaha. «In seiner Doppelfunktion wird Michael van Zomeren sicherstellen, dass die strategische Verzahnung zwischen der europäischen Zentrale und dem deutschen Markt weiter optimiert wird. Die oberste Priorität für Yamaha Motor in Deutschland bleibt die Sicherstellung der Geschäftskontinuität und die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsstrategie für 2026.»

Der gebürtige Niederländer (Jahrgang 1971) verfügt über einen akademischen Hintergrund im Marketing und besetzte seit seinem Eintritt bei Yamaha Motor im Jahr 1998 zahlreiche Schlüsselpositionen. Er verfügt über fast 30 Jahre internationale Berufserfahrung in Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und General Management, mit Stationen in Nord- und Südamerika, Japan und Europa. Seit Juli 2024 ist er Mitglied des Management Committee von Yamaha Motor Europe und verantwortet dort die Bereiche Marketing, Motorsport sowie die Unternehmenskommunikation auf europäischer Ebene.

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