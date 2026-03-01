MINI 1965 Victory Edition: Eine Motorsportlegende für die Gegenwart

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
In keiner anderen Stadt ist der Motorsport so tief in der Geschichte verwurzelt wie in Monte Carlo. MINI hat in dem Fürstentum große Erfolge gefeiert, vor allem als der legendäre Mini Cooper S – gefahren von Timo Mäkinen und Beifahrer Paul Easter – die Rallye Monte Carlo im Jahr 1965 gewann. Damals wurde das Auto für seine innovative Technologie, seine Performance und seine Agilität unter extremen Wetterbedingungen gelobt, die MINI zur neuen „MINI 1965 Victory Edition“ inspirierte. Die neue Edition setzt mit ihrem modernen Design ein stilvolles Zeichen und würdigt zugleich die Ingenieurkunst, die damals den Grundstein für eine traditionsreiche Erfolgsgeschichte legte.
Die 1965 Victory Edition ist für den MINI John Cooper Works, den MINI John Cooper Works Electric und für den MINI Cooper S erhältlich. Ausgestattet mit einem 2,0 Liter TwinPower-Turbo Vierzylinder Ottomotor verbindet der MINI Cooper S, dank 204 PS (150kW) und 300 Nm maximalen Drehmoment, sportliche Agilität mit großer Alltagstauglichkeit. Für den Sprint von 0 bis 100km/h benötigt er 6,6 Sekunden. Der MINI John Cooper Works hingegen weist beeindruckende 231 PS (170kW) und ein maximales Drehmoment von 380 Nm auf. In lediglich 6,1 Sekunden sprintet er aus dem Stand auf 100km/h. Der MINI John Cooper Works Electric überzeugt mit einer Leistung von bis zu 258 PS (190kW) und beschleunigt in beachtlichen 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Exterieur: Retro trifft Moderne. In Erinnerung an die legendären Motorsportfarben in den 1960er Jahren glänzt die 1965 Victory Edition im strahlendem Chili Red, akzentuiert durch einen weißen Zierstreifen, der sich von Motorhaube, über das Dach bis zum Heck erstreckt und dem Fahrzeug so noch mehr Sportlichkeit verleiht. Als exklusives Markenzeichen der Edition ziert ein weißer „52“- Schriftzug die beiden Fahrzeugseiten - eine Reminiszenz an die Startnummer des historischen Siegerfahrzeugs von 1965. Das in Glaced White gehaltene Fahrzeugdach – optional auch als Panoramaglasdach erhältlich – sorgt für einen sportlich-eleganten Kontrast zur Außenlackierung der Karosserie. An der C-Säule rückt der subtile „1965“ Sticker ins Blickfeld und lässt das historische Siegesjahr elegant hervorstechen. Die 18-Zoll-Leichtmetallräder im JCW Lap Spoke 2-tone Design oder dem JCW Mastery Spoke black Design für den vollelektrischen MINI John Cooper Works verleihen dem Fahrzeug nicht nur einen dynamischen Look, sondern sorgen auch für optimale Performance und sicheres Handling auf unterschiedlichsten Fahrbahnoberflächen. Editionsspezifische Radnaben- und Ventilabdeckungen greifen das vorgegebene Farbschema, angelehnt an den Rallye-Sport, erneut auf und setzen zusätzliche sportliche Akzente.
Interieur: Sportlichkeit und Komfort vereint. Beim Betreten des Fahrzeugs fallen die markanten Einstiegsleisten mit weißem „1965“-Schriftzug auf rot-schwarzem Hintergrund sofort ins Auge und verleihen dem Cockpit einen exklusiven Look. Zudem verfügt jedes Modell der Edition über eine Widmung in der Türinnenseite, welche Informationen der damaligen Rallye widerspiegelt.
Der Fahrzeuginnenraum basiert auf der traditionellen JCW Farbgebung und dem bekannten JCW Trim. In einem sportlichen Anthrazit und Rot bildet er eine passende Verbindung, als auch Kontrast zur Außenlackierung der Karosserie. Passend dazu wurden die editionsspezifischen Details sorgefältig kuratiert, um eine harmonische Gesamtwirkung zu erzielen.
Die Abdeckung der textilen 6-Uhr-Speiche des Sport-Lenkrads und die Aufbewahrungsbox in der Mittelkonsole weisen den „1965“-Schriftzug auf und werden so zu einem subtilen, aber bedeutungsvollen Verweis auf die traditionsreiche Motorsportgeschichte von MINI. Die Startnummer „52“ des siegreichen Mini Cooper S von 1965 ziert außerdem die Schlüsselkappe der Edition und macht sie so zum täglichen Symbol dieses besonderen Erfolgs.
Ab März 2026 kann die MINI 1965 Victory Edition in allen teilnehmenden Märkten erworben werden. In Europa können sich Motorsport-Fans ab Juli 2026 über die Edition freuen.
