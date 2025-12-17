Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Abflug in die USA: Darryn Binder verabschiedet sich aus dem GP-Fahrerlager

Nach einem erfolglosen Jahr in der MotoGP und gescheitertem Neustart in der Moto2 blieb für Darryn Binder kein Platz im GP-Paddock. Den hat der Bruder von KTM-Werksfahrer Brad Binder jetzt in den USA.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Ex-MotoGP-Pilot Darryn Binder
Ex-MotoGP-Pilot Darryn Binder
Foto: Celtic Racing
Ex-MotoGP-Pilot Darryn Binder
© Celtic Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Neuigkeiten aus den USA: Das amerikanische Team Celtic Racing vermeldet, dass Darryn Binder die US-Meisterschaft 2026 auf einer Ducati bestreiten wird. Nicht allerdings, wie man vor dem Hintergrund einer einjährigen MotoGP-Erfahrung bei Yamaha vermuten könnte, auf einem Superbike, sondern in der Supersport-Klasse der Moto America wird der Südafrikaner an den Start gehen.

Werbung

Werbung

Celtic Racing kooperiert mit dem offiziellen Ducati-Superbike-Projekt Warhorse Racing. Binder wird die etablierte V2 Panigale zum Einsatz bringen. Durchaus bemerkenswert: Warhorse Racing und Ducati Amerika besitzen Erfahrung bei der Rekrutierung im GP-Fahrerlager. Zuletzt lotste man MotoGP-Sieger Danilo Petrucci und Loris Baz in die Superbike-Klasse.

Über das Team teilte der 27-Jährige mit: «Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel mit Celtic Racing und Warhorse HSBK Ducati zu beginnen. Meine Zeit in der Moto3, Moto2 und MotoGP hat mich viel gelehrt, und ich bin bereit, all diese Erfahrungen in die MotoAmerica einzubringen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Darryn Binder weiter über die neuen Voraussetzungen: «Die Panigale V2 ist ein bewährtes Rennmotorrad mit einer erfolgreichen Meisterschaftsgeschichte, und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten.»

Werbung

Werbung

Die Karriere des jüngeren Bruders von MotoGP-Laufsieger Brad Binder ist durchaus kurios. Bereits 2015 war Binder als weiterer Hoffnungsträger der Südafrikaner in die Moto3-WM gekommen. Trotz schlechter Resultate in den ersten drei Jahren bekam er im Windschatten seines Bruders die große Chance bei KTM Ajo. Auch dieser Versuch scheiterte. Es dauerte noch mal zwei Jahre und Teamwechsel, bis sich Darryn Binder auf Platz 7 der Moto3 gearbeitet hatte.

Als Belohnung gelang der unerwartete Aufstieg ins Yamaha-MotoGP-Kundenteam RNF. Binder brachte keinen Stiefel auf den Boden und fand sich 2023 in der mittleren WM-Kategorie bei Intact GP wieder. Auch der Poker der deutschen Mannschaft lief ins Nichts und nach einer weiteren schwachen Kampagne bei Gresini, die mit WM-Rang 25 endete, war die Zeit nach elf Jahren endgültig abgelaufen.

Die erste Bewährungsprobe wartet auf Darryn Binder bei einer Traditionsveranstaltung. Am ersten März-Wochenende findet in Daytona der traditionelle Auftakt zur US-Meisterschaft statt, die 2026 zehn Stationen hat. 2025 erreichte die beste Ducati V2 unter Blake Lewis Platz 3 in der Meisterschaft.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

Placeholder

Italtrans Racing Team

287

2

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

Placeholder

Fantic Racing

232

4

Arón Canet

Arón Canet

Placeholder

Fantic Racing

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

Placeholder

Sync SpeedRS Team

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

Gresini Racing

ITALJET Gresini Moto2

156

9

David Alonso

David Alonso

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

153

10

Senna Agius

Senna Agius

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien