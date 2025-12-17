Abflug in die USA: Darryn Binder verabschiedet sich aus dem GP-Fahrerlager

Neuigkeiten aus den USA: Das amerikanische Team Celtic Racing vermeldet, dass Darryn Binder die US-Meisterschaft 2026 auf einer Ducati bestreiten wird. Nicht allerdings, wie man vor dem Hintergrund einer einjährigen MotoGP-Erfahrung bei Yamaha vermuten könnte, auf einem Superbike, sondern in der Supersport-Klasse der Moto America wird der Südafrikaner an den Start gehen.

Celtic Racing kooperiert mit dem offiziellen Ducati-Superbike-Projekt Warhorse Racing. Binder wird die etablierte V2 Panigale zum Einsatz bringen. Durchaus bemerkenswert: Warhorse Racing und Ducati Amerika besitzen Erfahrung bei der Rekrutierung im GP-Fahrerlager. Zuletzt lotste man MotoGP-Sieger Danilo Petrucci und Loris Baz in die Superbike-Klasse.

Über das Team teilte der 27-Jährige mit: «Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel mit Celtic Racing und Warhorse HSBK Ducati zu beginnen. Meine Zeit in der Moto3, Moto2 und MotoGP hat mich viel gelehrt, und ich bin bereit, all diese Erfahrungen in die MotoAmerica einzubringen.»

Darryn Binder weiter über die neuen Voraussetzungen: «Die Panigale V2 ist ein bewährtes Rennmotorrad mit einer erfolgreichen Meisterschaftsgeschichte, und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten.»

Die Karriere des jüngeren Bruders von MotoGP-Laufsieger Brad Binder ist durchaus kurios. Bereits 2015 war Binder als weiterer Hoffnungsträger der Südafrikaner in die Moto3-WM gekommen. Trotz schlechter Resultate in den ersten drei Jahren bekam er im Windschatten seines Bruders die große Chance bei KTM Ajo. Auch dieser Versuch scheiterte. Es dauerte noch mal zwei Jahre und Teamwechsel, bis sich Darryn Binder auf Platz 7 der Moto3 gearbeitet hatte.

Als Belohnung gelang der unerwartete Aufstieg ins Yamaha-MotoGP-Kundenteam RNF. Binder brachte keinen Stiefel auf den Boden und fand sich 2023 in der mittleren WM-Kategorie bei Intact GP wieder. Auch der Poker der deutschen Mannschaft lief ins Nichts und nach einer weiteren schwachen Kampagne bei Gresini, die mit WM-Rang 25 endete, war die Zeit nach elf Jahren endgültig abgelaufen.