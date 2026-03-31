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Agius-Crewchief Patrick Mellauner: «Senna hat sehr viel Emotionen gezeigt»

Senna Agius holte für IntactGP in Austin seinen dritten Grand-Prix-Sieg und sorgte im Moto2-Team aus Memmingen für große Emotionen nach dem tragischen Tod von Mechaniker Roberto «Roby» Lunadei.

Johannes Orasche

Von

Moto2

Große Emotionen nach Senna Agius' Sieg in Austin
Große Emotionen nach Senna Agius' Sieg in Austin
Foto: IntactGP
Große Emotionen nach Senna Agius' Sieg in Austin
© IntactGP

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Senna Agius sicherte dem Team Liqui Moly Dynavolt IntactGP am Sonntag auf dem Circuit of the Americas in Austin den zweiten Saisonsieg. Nach seinen Erfolgen in Silverstone und Phillip Island (beide 2025) war es für den 20-jährigen Australier der dritte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Schon beim Saisonauftakt in Buriram hatte Manuel Gonzalez für einen Sieg gesorgt.

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Für Agius bedeutete sein Sieg zugleich eine emotionale Achterbahnfahrt, nachdem der Tod seines Mechanikers Roberto «Roby» Lunadei bereits vor dem Brasilien-Rennen für einen Ausnahmezustand im gesamten Team gesorgt hatte. In der Auslaufrunde in Austin deutete Agius daher zum Himmel und faltete die Hände. Bei der Siegerehrung zeigte Agius übrigens einen Trocken-Shoey – ohne Prosecco –, da der Australier in den USA noch keinen Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren darf.

Team-Mitbesitzer und Unternehmer Stefan Keckeisen skizzierte die Stimmung im Team für SPEEDWEEK.com: «Es war doch alles etwas mit angezogener Handbremse. Einige im Team – eigentlich alle – sind noch immer sehr betroffen von dem, was passiert ist. Die Ergebnisse von Senna und Manu waren aber ganz wichtig und eine Erleichterung nach den harten Wochen, die wir hinter uns haben. Die Jungs sind noch in Austin geblieben und haben gefeiert. Ich habe mich schon am Sonntagabend auf den Weg nach Deutschland gemacht.»

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Übrigens: Für den verstorbenen Lunadei wurde zu Beginn des Wochenendes auch ein Gruppenfoto gemacht. Dort fanden sich viele Protagonisten ein, die im Paddock bisher mit dem Mann aus Rimini gearbeitet hatten. Auch Tech3-MotoGP-Ass Enea Bastianini erschien zum Termin in der IntactGP-Box.

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Der Südtiroler Agius-Crewchief Patrick Mellauner beschreibt es so: «Wir sind im Team eigentlich eine Familie – wir sind alle befreundet. Es ist kein normales Arbeitsverhältnis. Wir sind sehr eng verbunden – es ist wirklich eine sehr coole Sache!» Mellauner ordnet den Verlust seines Landsmannes wie folgt ein: «Wir haben in erster Linie einen Freund verloren – dazu einen tollen Familienvater, denn Roberto hinterlässt eine 15-jährige Tochter. Und natürlich auch einen exzellenten Mechaniker.» Das Team hat als Ersatz für Lunadei inzwischen einen jungen spanischen Mechaniker engagiert.

Der Eishockey-Fan Mellauner weiß: «Roby wird niemand ersetzen können – auch nicht mit seinem Humor. Er war immer für einen Spaß zu haben. Senna hat das extrem beschäftigt – ich war deshalb schon etwas baff. Ich weiß auch nicht, ob er deswegen in Brasilien so niedergeschlagen war. Es hat ihn jedenfalls sehr beschäftigt. Obwohl Senna noch so jung ist, hat er sehr viel Emotionen gezeigt», berichtete Mellauner mit etwas gebrochener Stimme und schilderte: «Nach dem Sieg in Austin hat Senna in der Box eine sehr schöne Rede gehalten und sich auf tolle Weise an Roberto erinnert. Für so einen jungen Kerl war das schon beeindruckend. Wir müssen jetzt einfach so gut wie möglich weitermachen.»

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80

10

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2:06,456

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Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

10

+2,729

2:06,921

11

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Barry Baltus

REDS Fantic Racing

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REDS Fantic Racing

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10

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Alonso Lopez

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