Agius-Crewchief Patrick Mellauner: «Senna hat sehr viel Emotionen gezeigt»

Senna Agius sicherte dem Team Liqui Moly Dynavolt IntactGP am Sonntag auf dem Circuit of the Americas in Austin den zweiten Saisonsieg. Nach seinen Erfolgen in Silverstone und Phillip Island (beide 2025) war es für den 20-jährigen Australier der dritte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Schon beim Saisonauftakt in Buriram hatte Manuel Gonzalez für einen Sieg gesorgt.

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Für Agius bedeutete sein Sieg zugleich eine emotionale Achterbahnfahrt, nachdem der Tod seines Mechanikers Roberto «Roby» Lunadei bereits vor dem Brasilien-Rennen für einen Ausnahmezustand im gesamten Team gesorgt hatte. In der Auslaufrunde in Austin deutete Agius daher zum Himmel und faltete die Hände. Bei der Siegerehrung zeigte Agius übrigens einen Trocken-Shoey – ohne Prosecco –, da der Australier in den USA noch keinen Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren darf.

Team-Mitbesitzer und Unternehmer Stefan Keckeisen skizzierte die Stimmung im Team für SPEEDWEEK.com: «Es war doch alles etwas mit angezogener Handbremse. Einige im Team – eigentlich alle – sind noch immer sehr betroffen von dem, was passiert ist. Die Ergebnisse von Senna und Manu waren aber ganz wichtig und eine Erleichterung nach den harten Wochen, die wir hinter uns haben. Die Jungs sind noch in Austin geblieben und haben gefeiert. Ich habe mich schon am Sonntagabend auf den Weg nach Deutschland gemacht.»

Übrigens: Für den verstorbenen Lunadei wurde zu Beginn des Wochenendes auch ein Gruppenfoto gemacht. Dort fanden sich viele Protagonisten ein, die im Paddock bisher mit dem Mann aus Rimini gearbeitet hatten. Auch Tech3-MotoGP-Ass Enea Bastianini erschien zum Termin in der IntactGP-Box.

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Der Südtiroler Agius-Crewchief Patrick Mellauner beschreibt es so: «Wir sind im Team eigentlich eine Familie – wir sind alle befreundet. Es ist kein normales Arbeitsverhältnis. Wir sind sehr eng verbunden – es ist wirklich eine sehr coole Sache!» Mellauner ordnet den Verlust seines Landsmannes wie folgt ein: «Wir haben in erster Linie einen Freund verloren – dazu einen tollen Familienvater, denn Roberto hinterlässt eine 15-jährige Tochter. Und natürlich auch einen exzellenten Mechaniker.» Das Team hat als Ersatz für Lunadei inzwischen einen jungen spanischen Mechaniker engagiert.

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