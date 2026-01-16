Alberto Ferrandez vor Moto2-Debüt: «Werde diese Chance nicht verschwenden!»

Für Alberto Ferrandez beginnt 2026 ein neues Kapitel. Der 18-jährige Spanier bestreitet seine erste volle Saison in der Moto2-Weltmeisterschaft und steigt beim Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 Team in eine der anspruchsvollsten Klassen des Grand-Prix-Sports auf. Mit starken Leistungen in der Moto2-EM im Vorjahr hat sich Ferrandez für den Aufstieg empfohlen – nun wartet die Bewährungsprobe auf WM-Niveau.

Entsprechend groß ist die Motivation des Nachwuchstalents. «Ich bin sehr glücklich, diese neue Herausforderung in der Moto2-Weltmeisterschaft anzunehmen. Für mich ist das ein sehr wichtiger Schritt in meiner professionellen Karriere und eine großartige Gelegenheit, mich als Fahrer weiterzuentwickeln», erklärte Ferrandez.

Entscheidend für ihn sei dabei auch das Umfeld: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Team, für das ich in dieser Saison fahren werde, denn ich halte es für eines der besten der Meisterschaft. Vom ersten Moment an habe ich ein großes Vertrauen gespürt, und sie haben mir das Gefühl gegeben, ein wichtiger Teil des Projekts zu sein – das ist entscheidend, um auf höchstem Niveau Leistung zu bringen.»

Pramac 2026: Mix aus Erfahrung und frischem Wind

Das Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 Projekt geht 2026 in sein zweites Jahr. Nach einer Debütsaison, die ganz im Zeichen von Lernen, Strukturaufbau und Erfahrungssammeln stand, tritt das Team nun mit klaren Zielen und gewachsenen Ambitionen an. Kontinuität spielt dabei eine zentrale Rolle: Teamdirektor Gino Borsoi und Teammanager Alex De Angelis führen das Projekt weiter und sorgen für eine enge Verzahnung mit der Pramac-Yamaha-Struktur.

Das Moto2-Projekt von Pramac geht in die zweite Runde Foto: Pramac Racing Das Moto2-Projekt von Pramac geht in die zweite Runde © Pramac Racing

Ferrandez weiß, dass ihn eine steile Lernkurve erwartet. «Das Team verfügt über sehr viel Erfahrung in der Weltmeisterschaft. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich von ihnen zu lernen, jeden Tag hart zu arbeiten und alles beizutragen, was ich kann, damit wir gemeinsam näher an die Spitze der Kategorie herankommen», sagte der Spanier, der auf Boscoscuro-Material antreten wird. Die technische Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller soll auch 2026 die Basis für konkurrenzfähige Pakete bilden. Ferrandez kennt das Boscoscuro-Moto2-Bike bereits aus der Europameisterschaft.

Pramac-Teamchef Paolo Campinoti sieht im Neuzugang einen wichtigen Baustein für die Zukunft: «Die zweite Saison des Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 Projekts stellt einen wichtigen Schritt nach vorn dar. Nach einem ersten Jahr des Lernens gehen wir nun mit mehr Bewusstsein und klaren Ambitionen in die neue Saison.» Neben Izan Guevara freue man sich, «Alberto Ferrandez mit großer Motivation im Team willkommen zu heißen, der einen wichtigen Teil unserer Entwicklungsstrategie in Moto2 darstellt».

Moto2 2025: Alberto Ferrandez bei seiner Misano-Wildcard Foto: Gold & Goose Moto2 2025: Alberto Ferrandez bei seiner Misano-Wildcard © Gold & Goose

Auch Yamaha misst dem Projekt große Bedeutung bei. Rennleiter Paolo Pavesio bezeichnet das Team als «fundamentalen Pfeiler von Yamahas langfristiger Rennsportstrategie». Moto2 sei «ein entscheidendes Entwicklungsumfeld», und 2026 markiere «einen wichtigen nächsten Schritt», um junge Fahrer strukturiert auf die höchsten Aufgaben vorzubereiten.

Gino Borsoi betont die Herausforderung, die Ferrandez erwartet: «Alles wird neu für ihn in Moto2, aber das Team wird ihn voll unterstützen, um ihm zu helfen, sich schnell anzupassen.» Gleichzeitig sei man überzeugt, dass die Mischung aus Kontinuität und neuer Energie «einen wichtigen Schritt nach vorn» ermöglichen könne.

Alberto Ferrandez kennt die Boscoscuro aus der Moto2-EM

Alex De Angelis unterstreicht die Philosophie dahinter: «Unser Fahreraufgebot ist jung und extrem talentiert. Alberto ist jung, aber dank seiner Erfahrung in der FIM JuniorGP Moto2-Klasse bereits mit Moto2-Motorrädern vertraut, wo er großes Potenzial gezeigt hat.» Nachwuchsförderung sei ihm ein persönliches Anliegen: «Wir werden alles tun, um ihm zu helfen, sich schnell an diese neue Herausforderung anzupassen.»

Auch Technikpartner Boscoscuro blickt optimistisch auf den Neuzugang. CEO Luca Boscoscuro erklärt, mit der Verpflichtung von Ferrandez bestätige das Team «sein Engagement, in neue Talente zu investieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb eines etablierten Teams weiterzuentwickeln».

