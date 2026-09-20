Jetzt offiziell: Alex Escrig fährt 2027 für das Weltmeister-Team Italtrans

Dass Forward-Pilot Alex Escrig 2027 ins Team Italtrans Racing wechseln wird, stand schon seit Wochen fest. Am 19. September folgte in Spielberg die offizielle Bestätigung für den Deal. Der Spanier hat bei der in Bergamo ansässigen Truppe einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Italtrans Racing holte 2025 mit Diogo Moreira den Moto2-WM-Titel. 2020 gelang dies mit Enea Bastianini.

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«Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Teil der Italtrans-Familie zu werden. Das wird für mich eine einmalige Chance sein, mich als Fahrer weiterzuentwickeln und von der Erfahrung eines Weltmeisterteams zu profitieren. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team, dass es an mich glaubt», meinte Escrig.

Escrig gilt als bester Kumpel von MotoGP-Ass Pedro Acosta. Der 22-jährige Spanier stieg 2023 mit Forward Racing in die Moto2-WM auf. Nach schwierigen Jahren mit einem unterlegenen Motorrad folgten 2025 einige Top-10-Ergebnisse. In diesem Jahr ist der Spanier bei den Trainings und Rennen regelmäßig in den vorderen Rängen zu finden. In Silverstone erzielte er sein erstes Moto2-Podest. Im Qualifying auf dem Red Bull Ring sicherte er sich am Samstag den dritten Startplatz.

Adrian Huertas muss gehen

2027 wird Escrig seine fünfte Saison in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM bestreiten. Bei Italtrans wird er eine Kalex fahren, sein Teamkollege wird Daniel Munoz sein. Adrian Huertas, der Supersport-Weltmeister von 2024, wird seinen Platz verlieren.

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«Wir glauben nach wie vor fest an junge Fahrer und daran, wie wichtig es ist, sie während ihrer gesamten Entwicklung zu unterstützen. Alex ist ein Fahrer, den wir mit großem Interesse verfolgt haben. Er hat seinen Speed, Reife und erhebliche Fortschritte unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, ihn in unserer Familie willkommen zu heißen, und können es kaum erwarten, diese neue Reise gemeinsam zu beginnen», betonte Teammanagerin Laura Bertulessi. «Ich möchte mich auch bei Adrian für die gemeinsame Zeit bedanken, für all seine harte Arbeit und für das Engagement, das er stets gezeigt hat, während er unsere Farben vertreten hat. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft und für das nächste Kapitel seiner Karriere.»