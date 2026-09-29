Aspar: Holgado, Alonso und Quiles testeten die neue CF Moto V4 SR-RR

Moto2-Ass Daniel Holgado wird nächstes Jahr in die MotoGP-WM aufsteigen. Im Team Gresini Racing wird er an der Seite von Joan Mir eine Ducati fahren. David Alonso, der Moto3-Weltmeister von 2024, wird 2027 eine MotoGP-Honda fahren. Auch für Moto3-Pilot Maximo Quiles wird es in der nächsten Saison eine Stufe nach oben gehen. Der Spanier, der momentan die Gesamtwertung in der kleinsten Kategorie überlegen anführt, steigt innerhalb des Aspar-Teams in die Moto2-WM auf.

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Kürzlich wurde ihnen eine besondere Ehre zuteil: Sie durften einen Prototyp des 1000er-Superbikes von CF Moto fahren, das kurz vor seiner Markteinführung steht. Der Test wurde vom chinesischen Hersteller und dem Aspar-Team durchgeführt. Die Truppe von Jorge Martinez veröffentlichte kürzlich auf Social Media ein kurzes Video von den Testfahrten von Holgado, Alonso und Quiles. Das Motorrad war dabei mit einer Tarnlackierung versehen, um Details zu verbergen.

Daniel Holgado steigt auf die CF Moto V4 SR-RR Foto: CF Moto/Aspar Daniel Holgado steigt auf die CF Moto V4 SR-RR © CF Moto/Aspar

CF Moto: Gaststarts in der Superbike-WM

Seit mehreren Jahren laufen bei CF Moto die Vorbereitungen auf den Einstieg in die Superbike-WM. 2024 wurde auf der Motorradmesse EICMA ein V4-Motor mit 1000 ccm präsentiert, 2025 folgte die Vorstellung eines fahrfertigen Prototyps mit der Modellbezeichnung V4 SR-RR. 2027 soll das Motorrad auf den Markt kommen. Zudem sollen damit Gaststarts in der seriennahen Weltmeisterschaft absolviert werden.

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Das Herzstück des 180 kg leichten Bikes bildet ein V4-Motor. Das Triebwerk mit 997 ccm und einem Zylinderwinkel von 90 Grad soll über eine Spitzenleistung von 210 PS verfügen. Mit dem Motorrad werden derzeit viele Testfahrten durchgeführt. Erst im Sommer erreichte die CF Moto V4 SR-RR bei einem High-Speed-Test 315,82 km/h – ein Spitzenwert, mit dem man sich auf dem Niveau der Konkurrenz aus Europa und Japan befindet.