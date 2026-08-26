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Aspar: Jorge Martinez holt Celestino Vietti ins Moto2-Aufgebot für 2027

Moto2-Ass Celestino Vietti wird 2027 im Aspar-Team der Teamkollege von Maximo Quiles. Mit dem Fahrer der VR46 Academy will Jorge Martinez um den WM-Titel kämpfen. Die Erwartungen sind hoch.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Nico Terol, Celestino Vietti und Jorge Martinez (v.l.)
Nico Terol, Celestino Vietti und Jorge Martinez (v.l.)
Foto: Aspar
Nico Terol, Celestino Vietti und Jorge Martinez (v.l.)
© Aspar

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Am 26. August wurden die MotoGP-Piloten Luca Marini und Fermin Aldeguer bei KTM Tech3 bzw. VR46 Ducati bestätigt. Kurz danach folgte eine prominente Bekanntgabe aus dem Moto2-Lager. So wird Celestino Vietti 2027 im Aspar-Team von Jorge Martinez andocken und der Teamkollege von Maximo Quiles werden.

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«Ich freue mich sehr. Der Wechsel zu einem Team, das – wie sich über die Jahre gezeigt hat – äußerst konkurrenzfähig ist, ist eine großartige Chance. Ich möchte Jorge Martinez ‘Aspar’ und seinem Team für den herzlichen Empfang danken», meinte Vietti. «Nächstes Jahr werde ich sowohl das Team als auch das Motorrad wechseln; das wird eine wunderbare und spannende Herausforderung, und ich werde alles geben, um um die Meisterschaft zu kämpfen. Das wird das Ziel für das kommende Jahr sein.»

Der Fahrer der VR46 Academy von Valentino Rossi fährt seit 2021 in der Moto2-WM und hat dort bereits acht Siege und insgesamt 17 Podestplätze erzielt. 2026 liegt Vietti derzeit mit 112 Punkten auf Rang 7 in der Gesamtwertung. Nachdem er im SpeedRS-Team seit 2025 auf einer Boscoscuro unterwegs ist, muss er sich nächstes Jahr wieder auf das Kalex-Chassis umstellen.

Nachfolger für Alonso und Holgado wurden gefunden

Das Fahreraufgebot von Aspar für die Moto2-Saison 2027 ist somit komplett. Für David Alonso und Daniel Holgado, welche nächstes Jahr in die MotoGP aufsteigen, wurden mit Quiles und Vietti schnelle Nachfolger gefunden.

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«Mit der Verpflichtung von Celestino Vietti vervollständigen wir ein sehr starkes Team für die Moto2-Saison 2027», unterstrich Teamboss Jorge Martinez. «Mit Alonso und Holgado kämpfen wir ständig um die Spitzenplätze – etwas, das wir in der nächsten Saison wiederholen wollen. Wir setzen erneut auf einen Fahrer aus der VR46 Riders Academy, nach den Erfahrungen mit Bagnaia und Migno in der Weltmeisterschaft sowie mit Bezzecchi und Marini in der aktuellen MotoJunior. Wir hoffen, Vietti alle notwendigen Mittel an die Hand geben zu können, um gemeinsam um den Moto2-Titel zu kämpfen.»

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