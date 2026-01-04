Aspar und CFMOTO 2027 in der MotoGP? «Das wäre verrückt!»

Das Aspar-Team ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Die spanische Truppe rund um Teamchef Jorge Martinez besteht seit 1992 und konnte in der kleinsten Klasse einige WM-Titel einfahren – den letzten holte David Alonso 2024 in der Moto3.

Seit 2024 arbeitet Aspar in den Klassen Moto3 und Moto2 mit dem chinesischen Motorradhersteller CFMOTO, der seit 2011 mit KTM kooperiert, zusammen. Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino spricht Jorge Martinez über die erfolgreiche Zusammenarbeit von Aspar und CFMOTO. Der Spanier erklärt, wie es zur Partnerschaft kam und wohin die Reise gehen könnte.

Jorge, ich nehme an, du bist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit CFMOTO?

Ja, wir sind sehr zufrieden mit CFMOTO und mit dem ganzen Potenzial, das wir sehen – und dem enormen Wachstum, das sie haben. Man muss bedenken, dass wir erst Ende 2023 mit ihnen angefangen haben. Wir sind erst seit zwei Jahren zusammen, aber es kommt mir vor wie zehn Jahre, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit geleistet wurde und wie sehr wir uns weiterentwickelt haben. Beide Seiten sind sehr zufrieden.

Anfang Januar fahre ich wieder nach China, nach Hangzhou, wo sich der Hauptsitz befindet. Dort wird gerade eine Rennstrecke gebaut – eine Anlage, die sowohl CFMOTO als auch unserer Schule in Valencia und dem gesamten Projekt, das sie für die Zukunft planen, dienen wird.

Das überrascht mich, denn normalerweise denkt man, dass sich die Chinesen auf das Produkt konzentrieren, auf den Verkauf von Motorrädern. Hat die Zusammenarbeit mit euch und die Ergebnisse, die ihr gemeinsam in diesen zwei Jahren erzielt habt, ihr Interesse geweckt?

Ich muss sagen, dass es ein echtes Privileg ist, mit CFMOTO zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen ist gerade einmal 35 Jahre alt. Sie sind noch nicht lange im Motorradgeschäft tätig und haben in zehn Jahren einen riesigen Schritt gemacht.

Es ist sehr wichtig, dass ein so bedeutendes Unternehmen wie CFMOTO auf den Motorradsport, auf Geschwindigkeit und auf die Förderung von Fahrern aus aller Welt setzt, wobei natürlich China bevorzugt wird. Sie verkaufen bereits Motorräder in mehr als 100 Ländern und wollen dort unsere Schule nachbauen, um die Ausbildung von Fahrern und den Wettbewerb dort zu fördern. Für mich ist es wirklich eine Herausforderung und eine große Freude, zu sehen, wie sich eine chinesische Marke auf diese Weise engagiert.

Ich kann mir vorstellen, dass du daran einen großen Anteil hast, denn seit sie sich deinem Projekt angeschlossen haben, haben sie Podiumsplätze und Siege errungen.

Ich erzähle dir eine Anekdote: Im Jahr 2023 kamen Trunkenpolz, Jens und Pit [von KTM] zu mir nach Valencia. Wir hatten einen Vertrag mit ihnen für 2024 unterzeichnet. Sie erklärten mir, dass sie eine Kooperationsvereinbarung mit CFMOTO hatten und die Möglichkeit prüfen wollten, die Marke GASGAS/KTM, die wir fuhren, durch CFMOTO zu ersetzen.

CFMOTO war seit zwei Jahren mit dem Prüstel-Team zusammen und war nicht zufrieden. Die Dinge liefen nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, die Ergebnisse blieben aus und sie bekamen nicht das, was sie wollten. Irgendwie stand CFMOTO zu diesem Zeitpunkt vor der Entscheidung, ob sie aufhören oder weitermachen sollten. Pit, Jens und Trunkenpolz sagten mir: «Hey Jorge, wir müssen das machen, denn sonst könnten sie aus dem Wettbewerb aussteigen, und es ist für das Zukunftsprojekt sehr wichtig, dass sie dabeibleiben.»

Wir haben zwei Monate lang viel diskutiert, und dabei habe ich Luna kennengelernt, die Tochter des Besitzers. Ich habe auch Samantha und Sue kennengelernt, das sind die Leute, die den Wettbewerbsbereich leiten. Es waren zwei ziemlich harte Verhandlungsmonate, weil wir uns nicht kannten.

Aber schließlich einigten wir uns und fuhren Ende Januar 2024 nach China, um sie zu besuchen. Und als ich dort war und sie kennenlernte, die Fabrik sah ... was sie dort haben, ist wirklich sehr beeindruckend. Ich hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

Das Hauptfabrikgebäude sieht aus wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung verfügt über 26 Teststände aller Art, für Vibrationen, Geräusche, Leistung – unglaublich. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist beeindruckend.

Dort hat alles begonnen. Glücklicherweise wurden wir bereits 2024 mit ihnen Weltmeister. Von Anfang an waren die Ergebnisse beeindruckend. Andererseits haben wir ihnen auch sehr bei den Beziehungen von CFMOTO zur Dorna und auch zur FIM geholfen. Tatsächlich haben sowohl Dorna als auch der Präsident der FIM sie besucht; alle sind nach China gereist, um sie zu sehen.

Ich glaube, dass all diese Dinge zu einer Beziehung geführt haben, die von gegenseitigem Respekt und Bewunderung geprägt ist.

Wenn man dir zuhört, scheint es unvermeidlich, dass die Endstation für CFMOTO letztendlich die MotoGP sein wird.

Natürlich wäre es ihr Ziel, in Zukunft in die MotoGP zu kommen. Aber ich glaube, dafür ist noch Zeit, es sei denn, sie einigen sich mit einem starken MotoGP-Hersteller. Dann würde alles schneller und einfacher gehen. Ich glaube, man sollte den eingeschlagenen Weg weitergehen.

Könnte man CFMOTO 2027 in der MotoGP sehen?

Nein, das ist zu nah. Der einzige Weg, um 2027 dabei zu sein, wäre, Teil eines bereits bestehenden Herstellers zu werden.

Zum Beispiel durch den Kauf des KTM-Projekts.

Nein, das sehe ich nicht. Aber ich weiß es nicht.

Wärst du bereit, wenn man dir sagen würde: «Los geht's»?

Mal sehen, oh Mann... bis 2027? Wir müssen realistisch sein. Wir sind im Jahr 2026, und wir haben bereits alles für 2026 vorbereitet und fertiggestellt. Die Infrastruktur für 2027 aufzubauen wäre verrückt. Ich glaube, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Hoffentlich wird es in Zukunft möglich sein.

