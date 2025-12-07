Aus und vorbei? Welche Fahrer sich aus der Moto2-WM verabschieden

Das Moto2-Starterfeld für 2026 schrumpft nicht nur quantitativ, sondern verliert auch qualitativ einige seiner prägenden Figuren der vergangenen Jahre. Mehrere Stammfahrer, einige mit erheblicher Grand-Prix-Vergangenheit, finden für die kommende Saison keinen Platz mehr oder entscheiden sich bewusst für neue Herausforderungen abseits des GP-Zirkus. Die Gründe reichen von ausbleibenden Resultaten über fehlende Entwicklungsperspektiven bis hin zu strategischen Karriereentscheidungen. Klar ist: Die Klasse der etablierten Moto2-Namen lichtet sich spürbar. Was bleibt, ist ein Feld im Umbruch – und die Erkenntnis, dass sich das Kräfteverhältnis der Moto2 2026 spürbar verschieben dürfte.

Werbung

Werbung

Einer der prominentesten Abgänge ist Jake Dixon. Der Brite, der 2017 erstmals Moto2-Luft schnupperte und seit 2019 zum Stamminventar der Klasse gehörte, hat sich nach sieben Jahren im GP-Paddock neu orientiert. Dixon, 2021 sogar mit zwei MotoGP-Einsätzen für Petronas Yamaha SRT unterwegs, fand ab 2022 bei Aspar und später bei MarcVDS den endgültigen Durchbruch: Sieben Moto2-Siege, dazu 2025 als bester Boscoscuro-Pilot WM-Rang 5. Für den 29-Jährigen geht es nun in die Superbike-WM – und das gleich ins Werksteam von Honda.

Auch Albert Arenas, Moto3-Weltmeister 2020, richtet die Karriere neu aus. Nach fünf Moto2-Jahren, 2025 sein bisher bestes, blieben die Türen Richtung MotoGP verschlossen – mit bald 29 Jahren schwindet die Chance auf einen späten Aufstieg. Der Spanier wagt deshalb den Schritt in die Supersport-WM, wo ehemalige Moto2-Piloten in den vergangenen Jahren regelmäßig Titel holten. Arenas startet künftig mit einer Yamaha R9 im Team von Andrea Quadranti, der zuvor jahrelang MV Agusta repräsentierte. Mit 6 GP-Siegen auf dem Konto bringt Arenas die nötige Klasse für einen erfolgreichen Neustart mit.

Für Yuki Kunii endet das Kapitel Grand Prix bereits zum zweiten Mal. Nach seinem Moto3-Aus Ende 2022 kämpfte sich der Japaner über die Asia Road Racing Championship zurück, wo er den Superbike-Titel holte und sich damit ein Moto2-Comeback im Idemitsu Honda Team Asia verdiente. Doch die Rückkehr blieb punktelos – nun verschwindet Kunii erneut aus der WM-Szene.

Werbung

Werbung

Auch ein ehemaliger MotoGP-Pilot verliert seinen Platz: Darryn Binder fährt 2026 nicht mehr in der Moto2. Der Südafrikaner, seit 2015 im GP-Paddock unterwegs, glänzte 2021 mit WM-Rang 7 in der Moto3 und erhielt dank Vertragskonstruktion die Chance, 2022 direkt in die MotoGP aufzusteigen. Dort gelangen ihm nur wenige Ausreißer nach oben. Nach seinem Wechsel 2023 in die Moto2 etablierte sich Binder im Mittelfeld. Doch 2025 wurde zum Desaster: Eine Saison voller Schmerzen im linken Ellbogen, später die notwendige Operation und ein vorzeitiges Saisonende bei Gresini. Sein Moto3-Sieg 2020 in Barcelona bleibt das herausragende Highlight seiner Karriere, die droht keine Fortsetzung zu erhalten.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen