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Barcelona-Sieger Gonzalez (Intact GP): «Das beste Rennen meines Lebens!»

Intact-Pilot Manuel Gonzalez zeigte im Moto2-Rennen in Barcelona eine strategische Meisterleistung. Er holte sich knapp vor Celestino Vietti den Sieg – danach ließ er seinen Emotionen freien Lauf.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez war nach seinem Sieg sehr emotional
Manuel Gonzalez war nach seinem Sieg sehr emotional
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez war nach seinem Sieg sehr emotional
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Manuel Gonzalez (Intact GP) ging von Startplatz 3 ins Moto2-Rennen in Barcelona. Der Spanier erwischte einen guten Start und setzte sich noch vor der ersten Kurve an die Spitze. Pole-Setter Celestino Vietti (SpeedRS) konterte umgehend – in den ersten beiden Kurven wurde es eng zwischen den beiden. Danach behielt Vietti im Rennen über 21 Runden lange die Führung. Auf Platz 2 folgte ihm Gonzalez – der WM-Leader wartete ab.

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Vier Runden vor Schluss kam der Angriff von Gonzalez auf Vietti. Zu Beginn der drittletzten Runde ging er mit einem sauberen Manöver am Italiener vorbei. Vietti blieb an seinem Rivalen dran, doch Gonzalez fuhr abgeklärt seinem zweiten Saisonsieg entgegen – im Ziel hatte er zwei Zehntelsekunden Vorsprung.

Manuel Gonzalez feierte mit seiner Intact-Crew
Manuel Gonzalez feierte mit seiner Intact-Crew
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez feierte mit seiner Intact-Crew
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

«Ich bin überglücklich, denn es war das beste Rennen meines Lebens! Nach dem Überqueren der Ziellinie waren die Emotionen unglaublich. Ich schrie und weinte», freute sich der Spanier. «Es mag wie eine dumme Sache erscheinen, aber es ist die Belohnung für all die Arbeit, die ich zu Hause und im Training leiste – ich versuche immer, mich zu verbessern und mehr zu geben. Seit Jahren mache ich dasselbe und gebe niemals auf. Selbst wenn die Bedingungen nicht auf unserer Seite sind, versuche ich, mich noch mehr anzustrengen und zu zeigen, was ich kann.»

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Gonzalez: «Das Rennen war wirklich perfekt!»

In der Gesamtwertung konnte Gonzalez seine WM-Führung ausbauen. Er liegt nach dem Barcelona-Wochenende 18,5 Punkte vor Izan Guevara (Pramac). «Der Sieg war wie ein Geschenk, da er genau im richtigen Moment kam. Wir kämpfen um die Meisterschaft, und diese Punkte sind superwichtig, um unseren Vorsprung etwas auszubauen, damit wir ein wenig durchatmen können», meinte Gonzalez. «Das Rennen selbst war wirklich perfekt, und wir werden versuchen, es wieder zu tun. Seit Beginn der Saison haben wir jeden Tag kleine Schritte gemacht.»

Beeindruckend war im Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die mentale Stärke von Manuel Gonzalez und wie clever er mit dem Reifenmanagement umging. «Es ging hauptsächlich nur um Strategie – wie man die Reifen einsetzt. Vietti hat am Anfang wirklich hart gepusht, während ich einfach versucht habe, das Tempo zu halten, ohne zu viel zu pushen», unterstrich der 23-Jährige. «Gegen Ende litt ich ein wenig mit dem Vorderreifen und wäre mehrmals fast gestürzt. Insgesamt haben wir dieses Wochenende sehr gut gemeistert, und das liegt an unserer Arbeit. Vielen Dank an das Team für die wieder einmal großartige Arbeit.»

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

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01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

21

36:06,295

1:42,047

25

02

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

21

+0,203

1:41,943

20

03

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

21

+4,205

1:41,992

16

04

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

21

+6,338

1:42,094

13

05

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

21

+7,971

1:42,028

11

06

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

21

+8,080

1:42,073

10

07

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

21

+9,636

1:42,354

9

08

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

21

+11,312

1:42,162

8

09

Luca Lunetta

Luca Lunetta

SpeedRS Team

Luca Lunetta

Luca Lunetta

SpeedRS Team

32

21

+13,545

1:42,283

7

10

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

21

+13,761

1:42,119

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