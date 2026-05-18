Barcelona-Sieger Gonzalez (Intact GP): «Das beste Rennen meines Lebens!»

Manuel Gonzalez (Intact GP) ging von Startplatz 3 ins Moto2-Rennen in Barcelona. Der Spanier erwischte einen guten Start und setzte sich noch vor der ersten Kurve an die Spitze. Pole-Setter Celestino Vietti (SpeedRS) konterte umgehend – in den ersten beiden Kurven wurde es eng zwischen den beiden. Danach behielt Vietti im Rennen über 21 Runden lange die Führung. Auf Platz 2 folgte ihm Gonzalez – der WM-Leader wartete ab.

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Vier Runden vor Schluss kam der Angriff von Gonzalez auf Vietti. Zu Beginn der drittletzten Runde ging er mit einem sauberen Manöver am Italiener vorbei. Vietti blieb an seinem Rivalen dran, doch Gonzalez fuhr abgeklärt seinem zweiten Saisonsieg entgegen – im Ziel hatte er zwei Zehntelsekunden Vorsprung.

Manuel Gonzalez feierte mit seiner Intact-Crew Foto: Gold & Goose Manuel Gonzalez feierte mit seiner Intact-Crew © Gold & Goose

«Ich bin überglücklich, denn es war das beste Rennen meines Lebens! Nach dem Überqueren der Ziellinie waren die Emotionen unglaublich. Ich schrie und weinte», freute sich der Spanier. «Es mag wie eine dumme Sache erscheinen, aber es ist die Belohnung für all die Arbeit, die ich zu Hause und im Training leiste – ich versuche immer, mich zu verbessern und mehr zu geben. Seit Jahren mache ich dasselbe und gebe niemals auf. Selbst wenn die Bedingungen nicht auf unserer Seite sind, versuche ich, mich noch mehr anzustrengen und zu zeigen, was ich kann.»

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Gonzalez: «Das Rennen war wirklich perfekt!»

In der Gesamtwertung konnte Gonzalez seine WM-Führung ausbauen. Er liegt nach dem Barcelona-Wochenende 18,5 Punkte vor Izan Guevara (Pramac). «Der Sieg war wie ein Geschenk, da er genau im richtigen Moment kam. Wir kämpfen um die Meisterschaft, und diese Punkte sind superwichtig, um unseren Vorsprung etwas auszubauen, damit wir ein wenig durchatmen können», meinte Gonzalez. «Das Rennen selbst war wirklich perfekt, und wir werden versuchen, es wieder zu tun. Seit Beginn der Saison haben wir jeden Tag kleine Schritte gemacht.»

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Beeindruckend war im Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die mentale Stärke von Manuel Gonzalez und wie clever er mit dem Reifenmanagement umging. «Es ging hauptsächlich nur um Strategie – wie man die Reifen einsetzt. Vietti hat am Anfang wirklich hart gepusht, während ich einfach versucht habe, das Tempo zu halten, ohne zu viel zu pushen», unterstrich der 23-Jährige. «Gegen Ende litt ich ein wenig mit dem Vorderreifen und wäre mehrmals fast gestürzt. Insgesamt haben wir dieses Wochenende sehr gut gemeistert, und das liegt an unserer Arbeit. Vielen Dank an das Team für die wieder einmal großartige Arbeit.»