Brasilien, Rennen: Daniel Holgado nach Sieg neuer WM-Leader!

Der Zeitplan der Moto2 in Brasilien musste nach dem Asphalt-Chaos am Samstag angepasst werden. Verzögerungen infolge des abgesackten Belags führten dazu, dass das Qualifying auf den Sonntagmorgen verschoben wurde. Im Q2 dominierten die Aspar-Piloten: Daniel Holgado sicherte sich die Pole-Position, während Teamkollege David Alonso nur 0,017 Sekunden zurücklag. Forward-Pilot Alex Escrig folgte mit einem Rückstand von 0,043 Sekunden, überraschte mit Startplatz drei und komplettierte die erste Startreihe.

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Alex Escrig setzte sich nach dem Start an die Spitze. Daniel Munoz, der von Startplatz 11 aus der vierten Reihe auf die zweite Position schoss, fädelte sich direkt hinter der Forward mit der Nummer 11 ein. Pole-Setter Daniel Holgado fiel bis auf die dritte Position zurück, Teamkollege David Alonso kam nur als Achter aus dem ersten Umlauf.

In der zweiten Runde übernahm Munoz die Führung. Escrig verlor wenig später eine weitere Position an Holgado. Die Top-3 hatten eine kleine Lücke auf die Verfolger herausgefahren. IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez führte die Verfolgergruppe an.

Holgado übernahm in der dritten Runde die Führung. An der Spitze formierte sich eine fünfköpfige Gruppe, zu der auch Alonso gehörte, der seinen misslungenen Start mit mehreren starken Überholmanövern wettmachte.

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Holgado kontrollierte das Rennen bis zur Schlussphase

Nach einem Drittel der Renndistanz beruhigte sich das Rennen. Holgado führte vor Munoz und Escrig. Gonzalez und Alonso duellierten sich um den vierten Platz und hatten den Anschluss an die Top-3 verloren. Von hinten kamen Izan Guevara und Tony Arbolino näher, die auch noch Collin Veijer im Schlepptau hatten.

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Holgados Führung vergrößerte sich zur Halbzeit des Rennens auf etwa eine Sekunde. Munoz und Escrig lagen in Schlagdistanz und kämpften um die zweite Position. Gonzalez hatte sich auf der vierten Position von Alonso frei gefahren.

Alonso verlor zwischenzeitlich einige Positionen

Das Renntempo von Alonso baute weiter ab, Guevara stellte nach 13 Runden den Anschluss her und attackierte in Runde 14. Alonso konnte nicht kontern und wurde von Arbolino unter Druck gesetzt, der ebenfalls noch in Runde 14 vorbeizog. Alonso war nur noch Siebter.

Zu Beginn des finalen Renndrittels hatte Holgado das Rennen weiterhin im Griff und verwaltete eine Lücke von etwa einer Sekunde. Munoz konnte Escrig abhängen. Und auch Gonzalez auf der vierten Position drehte einsam seine Runden. Doch dahinter sah man einige gute Zweikämpfe. Alonsos Renntempo hatte sich rehabilitiert. Der ehemalige Moto3-Champion setzte sich zuerst gegen Arbolino durch und ging wenig später auch wieder an Guevara vorbei.

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Spannung in der Schlussphase

Munoz auf Position 2 fahrend zog das Tempo in der Schlussphase an und steigerte den Druck auf Holgado, dessen Vorsprung schrumpfte. Der Abstand betrug fünf Runden vor Rennende nur noch 0,5 Sekunden. Und auch der Kampf um den finalen Platz auf dem Podium spitzte sich noch einmal zu: Gonzalez arbeitete sich von Sektor zu Sektor an Escrig heran.

Kam von Platz 11 und kämpfte um den Sieg: Daniel Munoz Foto: Gold and Goose Kam von Platz 11 und kämpfte um den Sieg: Daniel Munoz © Gold and Goose

Drei Runden vor Rennende lag Munoz in Schlagdistanz zu Holgado und setzte ohne zu zögern zu einem Manöver an. Holgado gab sich aber noch nicht geschlagen und konterte auf der Zielgeraden. In der vorletzten Runde wurde Munoz’ Motorrad unruhig. Das verschaffte Holgado etwas Luft. Er nahm mit 0,5 Sekunden Vorsprung die letzte Runde in Angriff.

Munoz musste sich geschlagen geben. Holgado stellte nach 26 Runden den Sieg sicher und wurde von Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa abgewunken. Dank der 25 Punkte für den Sieg in Brasilien übernahm Holgado die Führung im Gesamtklassement.

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Gonzalez verhindert Forward-Podium

Den Kampf um den finalen Platz auf dem Podium entschied Gonzalez für sich und verhinderte damit ein Sensations-Podium von Forward-Pilot Escrig, der den undankbaren vierten Platz einfuhr. Alonso verteidigte den fünften Platz und betrieb damit Schadensbegrenzung.

Manuel Gonzalez (Intact GP) holte sich im Finale Platz 3 Foto: Gold and Goose Manuel Gonzalez (Intact GP) holte sich im Finale Platz 3 © Gold and Goose

Guevara wurde Sechster, Arbolino Siebter. Veijer kam als Achter ins Ziel. Celestino Vietti und Ivan Ortola komplettierten die Top-10. Alonso Lopez, Adrian Huertas, Mario Aji, Filip Salac und Barry Baltus kassierten ebenfalls WM-Punkte.

Taiyo Furosato, Angel Piqueras und Jorge Navarro schieden durch Sturz aus. Ayumu Sasaki konnte das Rennen gar nicht erst starten.

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