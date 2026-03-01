Buriram: Gonzalez (Intact GP) gewinnt Moto2-Chaosrennen nach zwei Abbrüchen

Nach einem ultraspannenden Finale der Moto3 zum Auftakt des GP-Jahres 2026 war die Stimmung in der Box von Liqui Moly Dynavolt Intact ausgelassen. Neuzugang David Almansa hatte für das deutsche Team mit einem Vorsprung von 0,003 s gesiegt. Nun war es an den beiden Moto2-Vertretern von Intact GP, nachzulegen. Die Voraussetzungen für weitere Großtaten konnten ebenfalls kaum besser sein – mit Senna Agius auf Startplatz 1. Es war die erste Pole-Position für den smarten Aussie. Teamkollege, Vizeweltmeister und Vorjahressieger Manuel Gonzalez parkte seine Kalex zum Auftaktstart auf Position 7.

Dazwischen die drei Spanier Guevara (2.), Holgado (3.) und Ortola (4.) sowie Rossi-Zögling Vietti und Red-Bull-Ajo-Pilot Collin Veijer. Zur Überraschung vieler hatte es für David Alonos nur zu Startplatz 10 gereicht. Noch weiter hinter die Moto2-Größen Barry Baltus (13.) und Aron Canet (16.).

Asphalttemperatur in Buriram: 60 Grad

Das Feld der Moto2 war bereits am Freitag auf 27 Piloten geschrumpft. Italtrans-Pilot Adrian Huertas hatte sich bei einem Crash im Zeittraining auf feuchter Piste den Fuß gebrochen. Nun konnten sich die Fahrer auf das Wetter verlassen. 34 Grad in der Luft, brutale 60 Grad Asphalttemperatur, leichte Bewölkung, so die Rahmenbedingungen für das erste Match der größten Klasse im MotoGP-Fahrerlager. Die Renndistanz auf dem 4,55 km langen Chang International Circuit: 22 Runden. Die große Frage: Wer kommt am besten mit der glühenden Hitze in Thailand zurecht?

Sieger nach Chaos-Auftakt: Manuel Gonzalez Foto: Gold and Goose Sieger nach Chaos-Auftakt: Manuel Gonzalez © Gold and Goose

Um 13.15 Uhr Ortszeit in Buriram war dann auch die Moto2-Saison eröffnet. Den besten Sprint zu Kurve 1 zeigt Pramac-Pilot Izan Guevara auf seiner Boscoscuro. Der Spanier bog vor Agius, Holgado und Ortola ein. Schon Ausgangs der ersten Kurve hatte sich das Bild nach einem kleinen Verbremser von Guevara verändert. Nun war es Dani Holgado, der versuchte, das Tempo zu bestimmen.

Bereits früh flogen zwei Piloten ab. Rookie Angel Piqueras und Mario Aji (Honda Asia) überstanden Runde 2 nicht. Es kam noch schlimmer. Im letzten Sektor kollidierten Filic Salac und Aspar-Hoffnungsträger David Alonso. Auch Pole-Setter Senna Agius war in den Vorfall verwickelt. Die rote Flagge kam zum Einsatz. Zunächst galt es, Piloten und Strecke zu checken. Schnell war klar: Agius war der Auslöser. Die Kalex mit der Nummer 81 wurde abrupt langsamer, Alonso und Salac konnten nicht ausweichen.

Guevara (#28) führte die Moto2 an, wurde Zweiter hinter Manuel Gonzalez Foto: Gold and Goose Guevara (#28) führte die Moto2 an, wurde Zweiter hinter Manuel Gonzalez © Gold and Goose

Während der Auftakt für David Alonso vorbei war, konnten Agius mit neuem Motorsteuergerät und Salac beim Neustart über jetzt nur noch elf Runden antreten – mussten aber aus der Boxengasse starten, die erste große Enttäuschung des Wochenendes für Intact GP. Die erste Startreihe nach der Unterbrechung: Holgado vor Ortola und Guvara. Dahinter jetzt Manuel Gonzalez, Vietti und Veijer. Die Top 9 gingen das verkürzte Rennen auf neuen Reifen an.

Diesmal war es Dani Holgado, der am schnellsten wegkam. Doch wieder schepperte es. Ausgangs von Kurve 3 gerieten Rookie Luca Lunetta und Routinier Sergio Garcia aneinander – und erneut gingen alle Ampeln auf Rot. Nun bereiteten sich nur noch 22 Fahrer auf nur mehr sieben Runden und damit das kürzeste Moto2-Rennen überhaupt vor.

On Fire: Aspar-Pilot Dani Holgado Foto: Gold and Goose On Fire: Aspar-Pilot Dani Holgado © Gold and Goose

Um kurz vor 14 Uhr fanden sich die Fahrer dann zum zweiten Quick-Start-Prozedere und dritten Rennstart ein. Wieder bog Holgado in Front in Kurve 1 ein, doch nach der langen Geraden vor der Kurve presste sich Izan Guevara vorbei, dahinter bereits Intact-Ass Gonzalez und Ortola. Auch in Runde 1 des dritten Anlaufs flogen wieder drei Piloten – Roberts, Rueda und van den Goorbergh – ab, doch diesmal konnte der Moto2-Sprint fortgesetzt werden.

Gonzalez: Routinie setzte sich durch

An der Spitze setzten sich die Top 4 ab. Collin Veijer, Lopez, Munoz und Vietti mussten abreisen lassen. Über die Mini-Distanz setzte sich Routinier Manuel Gonzalez in Szene. Der Vizeweltmeister schnappte sich erst Holgado und griff drei Runden vor Schluss nach der Spitze. Guevara, der das Saisonfinale 2025 gewinnen konnte, leistete harten Widerstand, aber Manuel Gonzalez war beim Auftakt noch besser. In der vorletzten Runde ging die Nummer 18 in Führung. Gonzalez behielt die Nerven – und gewann den Auftakt in Buriram 0,094 sec vor Izan Guevara und Dani Holgado. Ivan Ortola und Collin Veijer komplettierten die Top-5. Bitter: Senna Agius, der von Platz 1 gestartet war, kam in Ziel, blieb aber als 18. ohne Punkte.

