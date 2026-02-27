Buriram, Zeittraining: Gonzalez (Intact) mit Rekordrunde, Alonso scheitert

Eine klare Vorhersage vor den ersten Sessions der Moto2 beim WM-Auftakt in Thailand war nicht zu treffen. Während der kurzen Testphase – nur in Jerez herrschten tadellose Bedingungen – hatten sich etliche Piloten immer wieder an die Spitze gedrängt. Doch im FP1 filterte sich das Feld. David Alonso, Moto3-Dominator des Jahres 2024, lieferte die erste Bestzeit der Saison 2026 ab. Vizeweltmeister Manuel Gonzalez und Intact-GP-Teamkollege Senna Agius hatten sich mit den Rängen 5 und 7 ebenfalls gut akklimatisiert. Bester Neueinsteiger zunächst: Luca Lunetta. Der Italiener kam in seiner ersten GP-Session in der mittleren Kategorie auf einen respektablen elften Platz.

Werbung

Werbung

Unverändert zeigt sich das GP-Prozedere auch in der Moto2-Kategorie. Einer ersten freien Session am Freitagmorgen folgt das wichtige, 40-minütige Zeittraining. Hier gilt es, sich unter die schnellsten 14 zu fahren. Damit ist ein Platz im entscheidenden Qualifying am Samstag fix. Vier weitere Plätze im Q2 werden unmittelbar vorab am Samstag in der 15-minütigen Q1 vergeben. Nicht zu vergessen das zweite freie Training Samstagmorgen. Hier werden weitere Abstimmungen für das Rennen am Sonntag herausgefahren. Die Wettfahrt findet bei einem regulären Rennwochenende nach dem Moto3 – und vor dem MotoGP-Highlight statt.

Um kurz nach 14 Uhr machten sich dann alle 28 Stammfahrer der Moto2 auf den Weg ins Zeittraining. Anders als in der MotoGP hatten hier alle Piloten die Winterphase ohne Verletzungen überstanden. Spannend die Wetterlage, denn während der zuvor gelaufenen Moto3-Sitzung hatte leichter Regen eingesetzt. Die Moto2-Akteure starteten im Trockenen, doch mit Niederschlag war zu rechnen.

Starter Auftritt mit Platz 2 für Forward-Pilot Alex Escrig Foto: Seidenglanz Starter Auftritt mit Platz 2 für Forward-Pilot Alex Escrig © Seidenglanz

Werbung

Werbung

Auch aufgrund der Regengefahr ging es sofort zur Sache. Bereits in den ersten fliegenden Runden ging es mit den Boscoscuro-Piloten Celestino Vietti und Izan Guevara unter die Marke von 1:35 min. Zum Vergleich: Der Streckenrekord gebührte – noch – Manuel Gonzalez mit einer 1:34,5 min. Mit Platz 6 im ersten Run kam auch der Spanier gut in die Session. Start ging es ebenfalls los für das einzige Team aus den Niederlanden, die vom Alex Márquez gesponserte Mannschaft von RW Racing. Ayumu Sasaki und Zonta van den Goorbergh steuerten auf Platz 4 und 8. Zur Halbzeit hatte der Holländer dann auch einen Ausrutscher wegzustecken.

Wie gewohnt boten die Moto2-Racer eine heiße Schlussphase. Zunächst beeindruckte Rookie Angel Piqueras mit Platz 5. Eine Minute später war der Spanier auf 5 hinter den Intact-Piloten zurückgefallen. Manuel Gonzalez hatte noch mehr im Köcher. Fünf Minuten vor der Flagge verbesserte der Vizeweltmeister seinen eigenen Streckenrekord: 1:34,504 min. Trotz nun minimal einsetzendem Regen verbesserten sich etliche Piloten bei der letzten Attacke. Die Top 5 hinter dem nicht zu bremsenden Manuel Gonzalez: Alex Escriq, Guevara, Dani Holgado und der überraschende Mario Aji (Honda Asia). Am wenigsten zu rechnen war mit Forward-Pilot Alex Escrig, der 0,124 sec auf den Vize-Champ einbüßte. Senna Agius gelang als Sechstem ebenfalls eine starke Session – auch wenn der junge Aussie in seiner letzten Runde von der Piste rutschte.

Schnellster Rookie im ersten Moto-Zeittraining und im Q2: Angel Piqueras Foto: Gold and Goose Schnellster Rookie im ersten Moto-Zeittraining und im Q2: Angel Piqueras © Gold and Goose

Schwer tat sich wie schon bei den Tests Neueinsteiger und Moto3-Weltmeister José Antonio Rueda. Der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot verlor 1,5 sec, was in der Moto2 nur Rang 26 bedeutete. Schnellster Rookie im ersten Zeittraining des Jahres war Angel Piqueras, Position 13.

Werbung

Werbung

Schlecht lief es auch für den Marc-VDS-Racing gewechselten Moto2-Star Aron Canet. Nach Platz 24 muss sich der Spanier am Samstag durch das Q1 quälen. Bitter auch: Alonso, Schnellster im FP1 kam nun nicht über Platz 22 hinaus. Ebenfalls nur im Q1 die Moto2-Größe Joe Roberts.